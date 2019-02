NIKOLA TESLA, THE MAN FROM THE FUTURE - Al via le riprese del film sul geniale inventore del IXX e XX secolo

Nikola Tesla e Alessandro Parrello



Nikola Tesla, geniale inventore del IXX e XX secolo, nonch una delle menti pi visionarie di tutta la storia delluomo moderno, sar il protagonista di un innovativo progetto cinematografico scritto e diretto da Alessandro Parrello:Il progetto, che sar il primo di 5 episodi racchiusi in un film sulla scienza, stato scritto e pensato per un pubblico internazionale e proprio in questi giorni si stanno tenendo a Londra i casting per la ricerca degli interpreti principali, a cura della casting director Teresa Razzauti, qui in veste anche di co-produttore assieme alla WEST 46TH FILMS e Santa Ponsa Film.Definito luomo che invent il XX secolo, Nikola Tesla stato un grande innovatore con ca 300 brevetti tra cui linvenzione della corrente alternata in uso ancora oggi. Proprio per questo la sceneggiatura stata concepita per essere girata anche con lausilio della realt virtuale, tecnologia in cui WEST 46TH FILMS si specializzata negli ultimi anni, permettendo allo spettatore di calarsi in prima persona nei panni del controverso inventore.CommentaLe riprese di "" inizieranno in tarda primavera tra Roma e New York City.