LE GUARIGIONI - Kim Rossi Stuart presenta il libro alla Red di Firenze

"Le Guarigioni" di Kim Rossi Stuart



08/02/2019, 15:57

Luned 11 febbraio 2019 alle ore 18:00, alla Red (Piazza Repubblica, 26) di Firenze,presenta il suo libro "", edito da La Nave di Teseo nella collanaUn padre dal carattere volubile e un bambino silenzioso lasciano la citt per aprire un maneggio tra il fango e la solitudine della campagna; uno scrittore cerca ripetutamente di innamorarsi davvero, per capire ogni volta di volere tuttaltro e in tuttaltro modo; un piccolo e morigerato imprenditore viene travolto dallarrivo di una donna tanto appassionata quanto ingestibile; una moglie scettica, indipendente e sicura di s sospetta di essere stata scelta per una rivelazione mistica; un prete ribelle combatte contro la pressoch totale scomparsa del Male nel mondo.Curiosi, burberi, inafferrabili, irrisolti e romantici, oppure fragili, buffi, egoisti e testardi, i personaggi di Kim Rossi Stuart si muovono nelle loro storie con landamento irregolare e imprevedibile di una vita che sposta i cartelli e confonde le direzioni, per irriderli e confonderli ogni volta.Uomini (e donne) che combattono contro gli eventi e le loro stesse idiosincrasie, per provare a trovare, se non le risposte, almeno le domande giuste da porsi, in una ricerca di s e di ci che potrebbe esserci altrove, che, come un filo comune ma ben dissimulato, raccoglie assieme questi cinque racconti: microcosmi di amore, lotta, impazzimenti e visioni.