DOVE BISOGNA STARE - Il 7 febbraio a La Compagnia di Firenze

Una scena di "Dove Bisogna Stare"



06/02/2019, 12:54

Arriva al cinema La Compagnia di Firenze, gioved 7 febbraio 2019 (ore 21.00) in anteprima toscana, il documentario di, "". Ad introdurre il film in sala, il regista Daniele Gaglianone, noto al pubblico per i suoi film I nostri anni presentato al Torino Film Festival e a Cannes - Ruggine e La mia classe entrambi presentati con successo al festival di Venezia e per il suo lavoro di documentarista, nel quale spicca il film Rata nece biti (La guerra non ci sar), presentato al 61 Festival del Film di Locarno, vincitore del Premio Speciale della Giuria al 26 Torino Film Festival e del David di Donatello 2009 per il miglior documentario di lungometraggio.Il documentario "" inverte il senso di marcia della nazione, dai toni sempre pi allarmistici e ostili, da parte dei media, sulla presenza di migranti nel nostro paese, che fa spesso riferimento ad una imminente invasione e ai pericoli per la sicurezza delle persone." racconta infatti le storie di Georgia, ventiseienne, che faceva la segretaria e un giorno, alla stazione della sua citt, Como, si trovata davanti ad un accampamento improvvisato con un centinaio di migranti e ha pensato di spendere una settimana delle sue ferie per dare una mano, ed oggi ancora l; e poi Lorena, una psicoterapeuta in pensione a Pordenone; Elena, che lavora a Bussoleno e vive ad Oulx, fra i monti dellalta Valsusa, e Jessica, studentessa a Cosenza. Persone molto diverse tra loro, per et e estrazione sociale, che hanno per una cosa in comune: l'essersi trovate di fronte ad una situazione di marginalit, di esclusione, di caos e sofferenza, e non aver voltato lo sguardo. Sono infatti rimaste l, dove sentivano che c'era bisogno di loro." afferma- "".Elena, Georgia, Jessica, Lorena danno la speranza per provare ad uscire assieme dai problemi e dalle tensioni causate da un fenomeno epocale come le migrazioni, fenomeno che fa emergere con forza le contraddizioni e le ingiustizie della nostra societ.