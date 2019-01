NUOVO CINEMA AQUILA - Bruno e Tognazzi per "Non ci resta che il crimine"

Al Nuovo Cinema Aquila incontro il 23 gennaio alle 21



21/01/2019, 12:53

La Redazione



E se improvvisamente, per destino o per caso, vi ritrovaste negli anni80? E quello che succede a tre improbabili amici che hanno fatto dellarte di arrangiarsi uno stile di vita. Siamo a Roma nel 2018 e tre amici di lungo corso, con scarsi mezzi ma un indomabile talento creativo, decidono di organizzare un "Tour Criminale" di Roma alla scoperta dei luoghi simbolo della Banda della Magliana. Lidea di Moreno e, senza dubbio, sar una miniera di soldi. Abiti depoca, jeans a zampa, giubbotti di pelle, stivaletti e Ray-Ban specchiati, ed fattasono pronti per lanciarsi nella nuova impresa.Se non fosse che, per un imprevedibile scherzo del destino, vengono catapultati nel 1982 nei giorni dei gloriosi Mondiali di Spagna e si ritrovano faccia a faccia con Renatino, capo della Banda che allepoca gestiva le scommesse clandestine sul calcio. Come fare per tornare indietro? I tre amici vorrebbero infatti ritornare al futuro senza rinunciare alla ghiotta occasione di fare un po di soldi con le scommesse, come suggerisce Moreno. Potrebbero puntare su Giuseppe, che un vero Wikipedia dei Mondiali ed un pozzo di scienza calcistica? Potrebbe forse aiutarli Gianfranco, il nerd della scuola che ha incredibilmente fatto fortuna?Oppure la svolta potrebbe arrivare dalla Donna del Boss, la dirompente e ambigua ballerina che rischia di sconvolgere lequilibrio sentimentale di Sebastiano? Intrappolati dal loro stesso gioco, nessuno di loro avrebbe mai immaginato di ritrovarsi in una intricata quanto beffarda avventura criminale.Non ci resta che il crimine diretto da Massimiliano Bruno. Nel cast del film Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli e lo stesso Massimiliano Bruno. Il film, prodotto da Italian International Film con la partecipazione di Rai Cinema, distribuito da 01 Distribution.