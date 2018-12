TFF36 - ATTO DI FEDE, la religione come collante sociale

Una scena di "Atto di Fede"



01/12/2018, 14:42

Simone Pinchiorri



Il regista Vittorio Antonacci intraprende un viaggio all'interno delle feste religiose del Sud Italia nel documentario "". Madonne, santi, processioni, musica, mortaretti, luci e e colori sono lo sfondo della ricerca etnologica compiuta da Antonacci, che si addentra in questo viaggio spalla a spalla a La banda di Rutigliano, a fedeli della parrocchia di San Michele Salentino ed al "madonnaro" di strada Raffaele Altieri.La parte centrale del documentario la testimonianza del "dietro le quinte", dei febbrili preparativi che accompagneranno i fedeli alla festa religiosa. Vi la banda, che in pulmann gira da paese a paese e svolge un rituale giornaliero di preparazione all'evento, dalla preparazione dell'alloggio temporaneo, alla vestizione ed alla preparazione degli strumenti. Vi sono i fedeli, specialmente done, che addobbano ed adornano meticolosamente le loro case per ospitare la Madonna errante di San Michele Salentino, ed, infine, il "madonnaro", nel suo incessante peregrinare da luogo a luogo alla ricerca del posto sede delle feste religiose, per dipingere e difendere gelosamente il suo San Rocco disegnato per terra." , quindi, un'affresco della religiosit, ma soprattutto un racconto di uno spaccato di vita, dove la festa in onore del santo o della Madonna, diventa pi un qualcosa che serve pi all'uomo che all'ultraterreno, perch fa da collante per la societ, perch il viatico per costruire nuovi rapporti umani o consolidare i preesistenti. Vittorio Antonacci compie un interessante lavoro di ricerca sull'aspetto "pagano", se cos si pu definire, all'interno di realt che sembrano appartenere ancora ad un mondo antico, dove la religiosit fa da collante per l'intera societ e ne rafforza gli equilibri.