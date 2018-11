TFF36 - La Sicilia Film Commission al festival con "Drive me Home"

Una scena di "Drive me Home"



28/11/2018, 14:14

Sar presentato in anteprima il 28 novembre, in selezione ufficiale, al Torino Film Festival, "", opera prima di, un road movie di respiro internazionale girato tra Inghilterra, Germania e Sicilia, sulle Madonie, nel territorio delle Petralie.Cofinanziato dallAssessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, attraverso la Sicilia Film Commission, nell'ambito del programma Sensi Contemporanei, il film narra una storia di emigrazione diversa da quella proveniente dai paesi mediorientali e africani." racconta lemigrazione di due giovani europei, in questo caso siciliani, partiti in cerca di un altrove e, dopo anni, tornati inaspettatamente in Sicilia. I protagonisti, Antonio e Agostino, interpretati da Vinicio Marchioni, ( il Freddo della serie televisiva Romanzo criminale) e Marco D'Amore (Gomorra), sono giovani profondamente soli, alla ricerca di un'ancora di salvezza e di un naturale ritorno alle proprie radici. Il viaggio offrir loro loccasione di un confronto e di una riflessione sul valore del ritorno a quello che potrebbe dare significato al loro futuro: la terra.- dichiara lAssessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione SicilianaIl film prodotto da Inthelfilm, Indyca, Rai Cinema, con il contributo del MiBAC, con il sostegno di MEDIA, Trentino Film Commission, Sicilia Film Commission, Film Commission Torino Piemonte.