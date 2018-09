MIA - Il Mercato dell'Audiovisivo di Roma

La presentazione del MIA 2018



25/09/2018, 10:32

La Redazione



. Dopo i risultati dello scorso anno, si conferma il suo format originale e trasversale, unico nel panorama nazionale e internazionale, posizionandosi tra gli eventi da non perdere per l’industria audiovisiva, dove trovare nuove opportunità di business, di coproduzione e di esportazione di prodotto.Con una media di, il MIA, a un mese dall’inizio, già presenta un vasto e qualificato parterre di presenze internazionali e una sempre più ampia offerta di contenuto in anteprima assoluta, anticipando i trend del mercato e i prodotti globali dei prossimi anni.La zona calda del Market anche quest’anno rimane nel centro di Roma, presso il: da Palazzo Barberini – con nuovi e più ampi spazi – all’Hotel Bernini Bristol, al Cinema Barberini e al Cinema Quattro Fontane. Ad aprire la conferenza stampa di presentazione il Direttore del MIA,, la quale ha sottolineato: “Il MIA sta avendo numeri sempre maggiori in termini di interlocutori internazionali e di contenuto, tramite il quale sono rappresentati tutti i principali investitori e le nuove piattaforme, da Netflix ad Amazon”. A tal proposito il MIA è un’importante iniziativa, secondo il Presidente dell’ANICA, Francesco Rutelli, “un veicolo per rendere possibili i collegamenti all’interno del settore audiovisivo”. Un appuntamento “supportato da diverse istituzioni -come ricordato dal Presidente APT, Giancarlo Leone, – che conta circa 1800 operatori e 130 proiezioni e 60 progetti”.Il Consigliere giuridico per la comunicazione e l’innovazione digitale del MiSE,ha ribadito come il MISE creda nell’audiovisivo, sottolineando: “Il MIA è un evento di business che valorizza operatori e filiera ed è un mercato di tante realtà di eccellenza”.Secondo il Direttore Generale per il Cinema MIBAC,, il MIA rappresenta “un tassello fondamentale in una strategia che ha anticipato i tempi considerando cinema e audiovisivo nella loro unità”.La Direttrice dell’Ufficio Coordinamento Promozione Made in Italia Agenzia ICE,, ha ribadito come l’obiettivo sia quello di “rendere l’Italia un set cinematografico internazionale per portare avanti il made in Italy”; sostenendo inoltre come ANICA e APT abbiano trovato “la formula per un salto di qualità anche all’estero”.A chiudere la presentazione è stato il presidente della Regione Lazio,, che ha sottolineato: “Il MIA è un modo intelligente per favorire una crescita economica e culturale in Italia”. Ricordando inoltre alcuni dati importanti: “in 4 anni sono stati fatti 48 tra film e fiction, che hanno contribuito a un”.