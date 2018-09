FOGGIA FILM FESTIVAL VIII - La selezione ufficiale

Foggia Film Festival



16/09/2018, 12:27

Annunciata la selezione ufficiale della ottava edizione FFF 2018, il cui claim Social experience (esperienza sociale).Le giurie presiedute da Paolo Sassanelli assegneranno i riconoscimenti alle migliori opere in concorso e gli eventuali premi speciali.In concorso e fuori concorso vi figurano lungometraggi, documentari e cortometraggi, previste anteprime, eventi speciali e lomaggio dedicato ad un artista che ha fatto la storia del cinema italiano e internazionale.In catalogo oltre 80 opere nazionali e internazionali, di cui opere prime, seconde e inedite.Tra i titoli tanti gli attori, i registi e gli sceneggiatori emergenti, altrettanti i volti noti al grande pubblico: Sergio Castellitto, Ornella Muti, Elena Sofia Ricci, Caterina Murino, Lando Buzzanca, Anna Valle, Claudia Gerini, Giorgio Pasotti, Alessandro Haber, Sara Serraiocco, Sebastiano Somma, Pippo Delbono, Chiara Caselli, Isabel Russinova, Giorgio Amato, Francesca Inaudi e Carlo Delle Piane.Nel corso della kermesse si terr latteso contest Student Film Fest, dedicato alle opere presentate dagli studenti iscritti alle Universit, I.T.S. Istituti Tecnici Superiori, Accademie di Belle Arti, Accademie di Cinema e Scuole secondarie di II grado.Alle migliori opere i riconoscimenti University Award e High School Award e i due Premi speciali Rai Scuola agli studenti-filmakers delle due categorie.RAI Cultura, media partnership 2018, con il canale specializzato RAI Scuola seguir il concorso cinematografico, che si terr a Foggia dal 18 al 24 novembre 2018 presso lAuditorium Santa Chiara, il Cineporto Apulia Film Commission e in altri luoghi che caratterizzano lidentit della citt.Queste le opere selezionate:1. CHI SALVERA LE ROSE? di Cesare Furesi, 103, Corallo Film2. GLI ASTEROIDI di Germano Maccioni, 91, Articolture e Ocean Production3. IL TUTTOFARE di Valerio Attanasio, 96, Wildside4. IN VIAGGIO CON ADELE di Alessandro Capitani, 80, Paco Cinematografica5. LINCREDIBILE STORIA DELLA SIGNORA DEL TERZO PIANO di Isabel Russinova,75, Ars Millennia Production6. L'ETA IMPERFETTA di Ulisse Lendaro,96, Louis Lender Production7. MARE DI GRANO di Fabrizio Guarducci, 8145, Fair play srl8. NOVE LUNE E MEZZA di Michela Andreozzi, 98, Paco Cinematografica9. OH MIO DIO! di Giorgio Amato, 96, Haka Film10. STATO DI EBBREZZA di Luca Biglione, 90, Stemo Production1. A FIEND IN ME di Gianluca Manzetti, 10, Aida2. ACTUS REUS di Julian Grass, 20, Letterbox Film3. BACKOME di Marcello De Archangelis, 12, Olimpia Pallavicino4. BOLLICINE di Carlo Fracanzani, 14, Snowflakes Production5. COCO di Veronica Succi, 15, Gekon Productions6. CRISTALLO di Manuela Tempesta, 15, Mediterranea Productions7. DUE VOLTE di Domenico Onorato, 15, Mescalito Film, distribuzione Associak8. EYES di Maria Laura Moraci, 13, autoprodotto9. FALLING STARS di Giovanni Ambrosino, 13, Ambrosino Media Group10. GAZE di Farnoosh Samadi, 15, Three Gardens Film11. IDRIS di Kassim Yassin Saleh, 13, Ombre Rosse Film Production e Lumens Films12. IL REGALO DI ALICE di Gabriele Marino, 15, GM Quadro13. IN PRINCIPIO di Daniele Nicolosi, 1951, Metropolis Film14.KAMCHATKA di Mario Alessandro Paolelli, 17, autoprodotto15. LA MADELEINE E LO STRANIERO di Alessandra Cardone, 1440, Videe spa16. LE SCONFESSIONI di Pasquale Cangiano, 13, Luigi De Gregorio, distribuz. Associak17. MAMA di Eduardo Vietiez, 9, Milk Productions18. 8.GIUGNO.76 di Gianni Saponara, 1631, SKMG Production19. PARADISO di Niccol Gentili e Ignacio Paurici, 13, Steady Art Project20. PETITE MAGIE di Simone Boccalatte, 13, Boccalatte-Benigno21. RAGU' NOIR di Alfredo Mazzara, 15, Azteca Produzioni Cinematografiche, distribuz. Associak22. 7 PASSI di Matteo Graia, 15, RB Raoul Bova23. SORELLE di Anna Maria Loliva, 930, Santini Edizioni International24. THE SILENT CHILD di Chris Overton, 20, Slick1. ATTRAVERSO di Federico Betta, 52, Ordine Avvocati Trento2. CLAY - A LOVE STORY di Anna Zagaglia, 10, New York Film Academy3. EFFAT ROAD di Martino Lo Cascio, 65, Associazione Culturale Nottedoro4. IO SONO QUI di Gabriele Gravagna, 32, On The Road Again Pictures5. LORO DEL SUD di Valerio Filardo, 24, Michele Manca6. LA VOCE DEI FIGLI di Luigi Perelli, 18, Polygono Film7. NON AMORE QUESTO di Teresa Sala, 34, Mario Nuzzo8. SCRIPTA MANENT di Giorgia Ripa, 63, autoprodotto9. SUMMIT di Michael Gaddini, 12, CinevorteX1. COS IN TERRA di Lorenzo Pisano, 13, CSC Production2. FIGLI DI MADRE TERRA di Michele Pinto, 18, Morpheus Ego-Teatro delle molliche3. GUARDAMI di Geraldine Ottier, 634, Me Too film, Giulia Rosa Damico4. HAPPY HOUR di Fabrizio Benvenuto, 13, Wale Studio-Filming Everywhere5. LA FIDANZATA di Giovanni Princigalli, 12, Chasseurs Films, Heros Fragiles6. MANICHINE di Maurizio Mazzotta, 19, autoprodotto7. NERE di Salvatore Negro, 14, Cani sciolti8. ONCE-IN MY LIFE di Francesco Colangelo, 26, Medea Films9. PARTENZE di Nicolas Morganti Patrignani, 1642, Roma Film Academy10. STRONGER di Antonio Petruccelli, 428, Vir11. TABULA RASA di Mark Petrasso, 1750, autoprodotto12. TRA CIELO E TERRA di Noemi Rossano e Dario Patrocinio, 8'23'', autoprodotto13. UCCIA di Elena Starace & Marco Renda, 10, SLY Production, distribuzione Associak14. UNA PARTITA AI CONFINI DEL MONDO di David Valolao, 13, Triad Production1. DUE PICCOLI ITALIANI di Paolo Sassanelli, 94, Mood Film1. SINITE PUEROS VENIRE AD ME di Piero Cammuso, corto, 12, Piercamm Production2. 24 di Gianpier Clima, corto, 15, Teatro U. Giordano Foggia1. EDOARDO DE CANDIA IL BASQUIAT ITALIANO di Carlo Infante, doc, 1633 autopr.2. MARIA'S SILENCE di Cesare Bedogn, doc, 38, autoprodotto1. FIORI FRAGILI di Annamaria Dicesare, 2738, autoprodotto, Universit di Bologna2. GAMERS di Elena Palazzi, 713, Universit degli Studi Federico II Napoli3. GIOCHI DI POTERE di Eleonora Mozzi, 5, Centro Sperimentale Cinematografia Roma4. HE MUST DIE di Antonio Masciopinto, 1241, autoprodotto, Accademia Belle Arti Bari5. IL CONTEGNO DEGLI SPAESATI di Raffaele Nacchiero,1531, autop., Politecnico Ba6. IL DISEGNO DI GESSO di Florian Chabbal, 803, I.T.S. Rossellini Roma7. L DOVE C TROPPA LUCE di Lorenzo Mannino, 10, CSC Lombardia8. MEMO di Michael Camisa, 305, autoprodotto, Accademia Belle Arti Brera Milano9. NON PERSONE di V. Nardo, A. Mancini, C. Ercolani, G. Monaco, doc, 28,autoprodotto, Universit degli Studi Bologna Campus Forl10.UNA QUESTIONE DI INCREDIBILE IMPORANZA di Giulia Lapenna,1203,autoprodotto, Scuola dArte Cinematografica Gian Maria Volont Roma11.50 e 50 di Davide Lupinetti, 12, Nuova Accademia di Belle Arti Milano1. ADDOLORATA E LUCIA, Collettivo Studenti Istituto M. DellAquila S. Ferdinando diPuglia (Bat), 9, autoprodotto2. I VOLTI DEL BELLO di Annabella Buonomo, 9, Istituto Statale Don Lorenzo MilaniGioia del Colle (Ba), autoprodotto3. IL DISEGNO di Federico Zorzetto, 1445, IIS Scarpa-Mattei Fossalta di Piave (Ve)4. IL PREZZO DI UN ERRORE di Valeria Lippera, 324, Iseoa G. Varanelli Cingoli (Mc)5. MANUALE DELLA FELICIT, Collettivo Studenti IISS Ferraris Molfetta (Ba), 3,autoprodotto6. NON C VITA CHE NON MERITI AMORE, 8, Collettivo Studenti IISS S. StaffaTrinitapoli (Bat)7. RIEN di Marcello Giovani, 302, autoprodotto, Liceo Scientifico Copernico-ManieriRoma8. TUTTO E NIENTE: LA NORMALIT SOSPESA, Collettivo Studenti Liceo OrazioFlacco Napoli, doc, 14, autoprodotto