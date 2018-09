VENEZIA 75 - "La Notte di San Lorenzo" miglior film restaurato

Una scena del film "La Notte di San Lorenzo"



08/09/2018, 19:31

Il premio2018 al miglior film restaurato stato assegnato a. Il film di Paolo e Vittorio Taviani, il cui restauro stato realizzato in collaborazione fra Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale e Istituto Luce-Cinecitt, stato scelto dalla giuria di studenti di cinema presieduta dal regista Salvatore Mereu, che nel corso della Mostra ha visionato restauri di capolavori della storia del cinema provenienti da tutto il mondo. Il premio stato ritirato da Lina Nerli Taviani, costumista del film. Alla proiezione di domenica 2 settembre, il film era stato accolto da unautentica ovazione di fronte alla quale Paolo Taviani, presente in sala, si era visibilmente commosso.Alla notizia del premio,ha dichiarato:, Presidente del Csc, ha dichiarato: ""., Presidente e Ad dellIstituto Luce-Cinecitt, ha dichiarato:Il restauro di ""o stato curato da Giuseppe Lanci, docente di fotografia al Csc e direttore della fotografia che ha firmato i film dei fratelli Taviani da "" (1987) in poi, da Federico Savina per quanto riguarda il restauro del suono e da Pasquale Cuzzupoli, apprezzatissimo tecnico che lavora ai restauri realizzati a Cinecitt.