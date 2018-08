VENEZIA 75 - I vincitori del Premio Cinema Veneto Leone di Vetro

Premio Cinema Veneto Leone di Vetro



31/08/2018, 15:25

Un appuntamento divenuto ormai irrinunciabile. Dopo il grande successo di critica e pubblico della scorsa edizione, il 7 settembre 2018 in occasione della, torna il. Ideato e fondato, dall’attore Matteo Tosi, prodotto da Mauro Furlan, giunto alla quarta edizione, il premio nasce con l’intento di valorizzare le eccellenze e i talenti della cinematografia veneta. Una serata all'insegna della cultura, del glamour e della grande arte: il cinema.Un momento speciale di incontro, tra gli addetti ai lavori che mira a creare collaborazioni, connessioni e sinergie e che sta suscitando sempre più attenzione da parte dei media, delle istituzioni, Festival internazionali e produttori. In questi quattro anni grazie alè stato fatto un importante lavoro, in prospettiva dello sviluppo di un vero e proprio sistema cinema nella nostra regione, a partire dalla Veneto Film Commission. Non solo, perché sin dall'inizio l'idea del suo fondatore Matteo Tosi era quella di rendere il premio sempre più internazionale:” - conclude Tosi.Conduce la serata il giornalista e scrittore Leandro Barsotti.Il prestigioso riconoscimento, un leone in vetro di Murano realizzato a mano da maestri vetrai, va alla venezianaattrice, autrice e cantante, tra le più apprezzate tra le giovani del nostro cinema, in concorso alla Mostra del Cinema con “Capri Revolution” di Mario Martone. Oltre all'imminente uscita dell'opera prima di Karole De Tomaso “La bambina sintetica” e il film di Samad Zamandali “Beate” con Donatella Finocchiaro, Maria ha da poco terminato il suo nuovo disco. Per la regia l'ambita statuetta va a, nato a Padova, ma trevigiano d'adozione, per la sua straordinaria capacità di far ridere e riflettere allo stesso tempo. Il suo ultimo film “La mia famiglia a soqquadro” con Marco Cocci, Elisabetta Pellini e Eleonora Giorgi ne è uno splendido esempio. Max Nardari ha frequentato tra gli altri, il laboratorio di Ermanno Olmi Ipotesi Cinema. Premio al montatore padovanoche inizia la sua carriera con i più grandi editor italiani e nella seconda stagione di Amore Criminale, Dei film di cui è stato movie editor molti arrivano alla Mostra del Cinema di Venezia e ricevono premi come “La ragazza del mondo”, David di Donatello miglior opera prima nel 2017 e “Piuma”. Premio Cinema Veneto Leone di Vetro ache nel film “Leo Da Vinci Missione Monna Lisa” ha mostrato ancora una volta l'eccellenza produttiva del Gruppo. L'ambita statuetta a K +, ovvero i veronesilocation service di grandi produzioni internazionali da “Letters to Juliet” a “Star Wars” fino ad arrivare a “Finché c'è prosecco c'è speranza” che si contraddistingue da sempre per la passione, le soluzioni intelligenti e tailor made.Nel parterre tanti gli invitati tra cui alcuni tra i premiati delle passate edizioni da Giuseppe Ferlito a Ivan Zuccon, Presente anche il regista, produttore e scrittore Emanuele Mengotti nato al Lido di Venezia che ora vive a lavora a Hollywood e che per l'occasione presenta un estratto del documentario su Poveglia, isola della laguna veneziana, da lui prodotto e diretto da Riccardo Salvetti da cui nascerà anche un film.Special television guest direttamente da Hollywood Clayton Norcross il Thorne più amato della popolare soap opera Beautiful.Tra gli artisti che si esibiscono in occasione della serata Il Trio Appasionante, fascino e sensualità nella vertigine della passione lirica. Giorgia, Stefania, Mara: un cross over tra musica classica e pop all'insegna della bellezza.Come per le passate edizioni la cerimonia di premiazione si svolge nel corso di una cena di gala presso Avanspettacolo Venezia Theatre, il dinner show più esclusivo d’Italia. Una serata ricca di emozioni accanto alle star, alle bellezze della moda dell'Antonella Academy Agency e uno degli eventi tra i più esclusivi di Venezia 75 ormai appuntamento immancabile per i professionisti del mondo del cinema. A partire dalle 20.Serata dedicata al maestro Ermanno Olmi.Il Premio Cinema Veneto sarà presentato il giorno 5 settembre alle ore 15 presso l'Hotel Excelsior al Lido di Venezia alla presenza del suo ideatore e fondatore: l'attore Matteo Tosi, ospiti e premiati.