FICTION MEDIASET - Aperti sette nuovi set

Sono sette i set della nuova fiction Mediaset: due appena aperti e cinque inizieranno a girare a inizio estate 2018.Al via i primi ciak delle nuove edizioni di “” con Gianni Morandi, di “” con Giulia Michelini e di” con Barbara d’Urso.E ancora, quattro novità assolute: “” con Alessandro Preziosi e Greta Scarano, “” con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, “” con Megan Montaner e Alessandro Tiberi e “” con Sabrina Ferilli.Di seguito, le schede sintetiche dei sei nuovi titoli Mediaset.Protagonisti: Gianni Morandi, Lorella Cuccarini, Elisabetta Canalis, Chiara Baschetti, Alma Noce, Michele RosielloRegia: Giulio ManfredoniaProduzione: Lux VideSet: SardegnaSerate: 6Dopo il grande successo della prima stagione - quasi 4.500.000 telespettatori di media d’ascolto - Gianni Morandi torna a indossare il camice del pediatra Pietro Sereni. Lo scenario è quello, mozzafiato, di Carloforte in Sardegna. In questa nuova stagione, approdano nel cast due guest star d’eccezione: Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis, mentre sono confermati Chiara Baschetti, Alma Noce, Cristian Cocco, Michele Rosiello. Alla regia della fiction Lux Vide approda Giulio Manfredonia, già firma di diversi titoli di successo tra cinema e tv, nonché vincitore di due Nastri d’Argento e di un David di Donatello.La storiaIl dottor Pietro, pediatra, è il punto di riferimento della piccola comunità di Carloforte. Vive con la figlia Elena e la nipote Caterina. Alessandro, fidanzato di Elena e padre di Caterina, continua a vivere sulla barca nell’attesa di trovare una casa per la propria famiglia. La serenità ritrovata però verrà turbata da un nuovo misteroProtagonisti: Giulia MicheliniRegia: Beniamino CatenaProduzione: TaodueFilmSerate: 5Giulia Michelini torna nei panni della “Regina di Palermo” Rosy Abate, per la seconda stagione del fortunato spin-off di Squadra Antimafia. Negli anni, Rosy è diventata un personaggio amatissimo dai telespettatori che hanno seguito la sua trasformazione da ragazza di buona famiglia, cresciuta all’estero e lontana dalla violenza mafiosa, a donna al centro di complesse trame di mafia e potere.Dopo il successo della prima stagione - media di 4.800.000 spettatori - al via la seconda stagione diretta da Beniamino Catena e prodotta da Pietro Valsecchi per TaodueFilm.La storiaRosy Abate, ex capomafia ora persona normale in incognito, ha scoperto nella serie precedente che suo figlio Leonardino non è morto. Alla ricerca del figlio, la sua strada si incrocia con la famiglia Mainetti (i nuovi genitori di Leo), il boss Santagata (padre della moglie di Mainetti) e il poliziotto Bonaccorso. Dopo essere riuscita a diventare la tata di Leonardino, Rosy farà di tutto per riprenderselo. Ma l’arresto di Rosy separa di nuovo le strade di madre e figlio. Nei nuovi episodi, dopo sei anni passati in carcere, Rosy può finalmente riabbracciare il figlio ma si troverà davanti un Leonardo cresciuto e molto diverso da quello che ricordava.Protagonisti: Barbara d’UrsoRegia: Antonello GrimaldiProduzione: PicomediaSet: RomaSerate: 4Barbara d’Urso torna nei panni dell’indimenticabile dottoressa Giò, protagonista di uno tra i primi e più amati medical drama della televisione italiana. La regia è di Antonello Grimaldi (Caos Calmo al cinema, Distretto di Polizia e Il commissario Zagaria).La nuova stagione attualizza le vicende di un personaggio mai dimenticato dai telespettatori. Un medico che, ancora una volta, sarà al centro di una storia a metà tra il genere medico e quello d’indagine.La storiaAbbiamo lasciato Giorgia Basile, la dottoressa Giò, vent’anni fa, in un momento non facile della sua vita privata: aveva appena perso un figlio e aveva saputo di non poterne avere più. Un dramma che l’aveva allontanata anche da Fabio, suo marito. Nella nuova serie, la dottoressa Giò, ormai cinquantenne, torna a indossare il camice dopo essere stata assolta dalla querela del primario che aveva infangato la sua immagine.Protagonisti: Alessandro Preziosi e Greta ScaranoRegia: Gianluca TavarelliProduzione: Indigo FilmSet: TorinoSerate: 3Approda sugli schermi italiani una fiction tratta dall’omonima serie anglo-statunitense che ha riscosso un brillante successo. Un thriller relazionale che ha convinto critica e pubblico con una media di 9 milioni di spettatori a puntata. La versione italiana, girata a Torino, è diretta da Gianluca Tavarelli (già regista di fiction di successo come Borsellino e Il giovane Montalbano). I protagonisti sono Greta Scarano e Alessandro Preziosi, che, dopo sette anni, torna alla lunga serialità Mediaset.La storiaLaura, giovane insegnante, accetta l’invito a cena di Andrea, brillante chirurgo e padre di uno dei suoi studenti. La mattina successiva, la ragazza corre alla polizia denunciando una violenza sessuale: ma è il classico caso controverso, la parola di lei contro quella dell’uomo. Un episodio che sconvolgerà le loro vite minando sia la sfera personale che quella professionale di entrambi. Con sviluppi molto pesanti.Protagonisti: Ambra Angiolini e Giorgio PasottiRegia: Pier BelloniProduzione: Vela FilmSet: TriesteSerate: 4In Friuli apre il set di questa nuova fiction crime, interpretata da Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti.Ambra Angiolini, affermata conduttrice e attrice di cinema e teatro, e Giorgio Pasotti, uno degli attori italiani più amati dal pubblico, tornano a recitare in una fiction Mediaset a quasi dieci anni di distanza dalle ultime esperienze. La serie è diretta da Pier Belloni (che ha firmato titoli come R.I.S. - Delitti imperfetti e Squadra Antimafia - Palermo oggi). La sceneggiatura è firmata da J. Ludwig e L. Valenti. Nel cast ci sono anche Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi.La storiaLa scomparsa dell’adolescente Laura Mancini è il punto di partenza - drammatico e inquietante - di un’indagine che porterà alla luce i misteri di un piccolo borgo marittimo poco lontano dall’incantevole Trieste.Protagonisti: Megan Montaner e Alessandro TiberiRegia: Ivan SilvestriniProduzione: Gruppo Mediaset (Mediaset, Mediaset España) e Cross ProductionSet: Siviglia/Roma/PragaSerate: 7Si è messa in moto a Siviglia la macchina produttiva di “Lontano da te”, romantic comedy che vede protagonisti Megan Montaner (l’indimenticabile Pepa de Il segreto) e Alessandro Tiberi (uno dei volti più promettenti della nuova generazione del cinema e della serialità italiana, già apprezzato in Boris e in Tutto può succedere). Nel cast anche Pamela Villoresi e gli attori spagnoli Rosario Pardo e Pepón Nieto.“Lontano da te” è la prima fiction co-prodotta da Mediaset e Mediaset España. Andrà in onda in contemporanea su Canale 5 e su Telecinco.La serie, diretta dal regista e sceneggiatore Ivan Silvestrini, è girata tra Siviglia, Praga e Roma. Partner della coproduzione Italia-Spagna, la società Cross Production di Rosario Rinaldo.La storia“Lontano da te” racconta una storia d’amore contemporanea sorprendente e caotica. Dopo uno sfortunato primo incontro in aeroporto, la sregolata e pasticciona ballerina spagnola di flamenco Candela (interpretata da Megan Montaner) e l’iper-organizzato Massimo, giovane imprenditore romano (Alessandro Tiberi), entrano in una una sorta di incantesimo: pur abitando in paesi diversi, si materializzeranno l’uno nella vita dell’altro nelle circostanze più sorprendenti e inopportune, senza una spiegazione razionale. Sogno? Magia? Follia? Il risultato sentimentale tra i due giovani è immaginabile e si sviluppa attorno a un quesito cruciale per molte coppie di questi tempi: è possibile portare avanti una relazione pur vivendo a centinaia di chilometri di distanza?Protagonisti: Sabrina FerilliRegia: Ricky TognazziProduzione: Jeki ProductionSet: Liguria, Friuli Venezia Giulia (Lignano Sabbiadoro)Serate: 3A breve prederanno il via le riprese di “L’amore Strappato”, la nuova fiction con protagonista uno dei volti più famosi e amati del piccolo e del grande schermo: Sabrina Ferilli. Tratto da una storia vera, da un caso di cronaca che ha infiammato e commosso l'opinione pubblica.La storiaUn clamoroso errore giudiziario vede un padre accusato di abusare della sua amatissima figlia, che viene quindi allontanata dall'amore dei genitori e del fratello. Dimostrata l’innocenza dell’uomo, una madre disperata, coraggiosa e determinata si batterà contro il tempo e la burocrazia per ritrovare quella figlia che le hanno strappato e che, nel frattempo, è stata adottata da un’altra famiglia.