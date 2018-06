SENZA DISTANZA - Il 7 e 8 giugno al Cinema Farnese di Roma

Una scena del film "Senza Distanza"



01/06/2018, 09:26

Doppia proiezione al Cinema Farnese di Roma, gioved 7 giugno (ore 20:30) e venerd 8 giugno (ore 22:30) per il lungometraggio "", opera prima di Andrea Di Iorio, interpretato da Lucrezia Guidone, Giovanni Anzaldo, Marco Cassini ed Elena Arvigo.Il film ha avuto la sua anteprima a New York presso l'ottava edizione del New York City Independent Film Festival, vincendo in seguito il Premio per il Miglior Lungometraggio e per la Miglior Attrice a Lucrezia Guidone al Fano Film Festival e il Premio per la Miglior Attrice a Lucrezia Guidone al Melbourne Indie Film Festival. Scritto e prodotto dal regista e realizzato da una piccola troupe in otto giorni di riprese con un microbudget, "Senza Distanza" racconta di un bed & breakfast dove ogni camera una citt del mondo. Una volta scelta la camera-citt dove si vuole andare, si vivr nel rispettivo fuso orario. Un vero e proprio corso preparatorio per relazioni a distanza.