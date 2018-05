LA BANDA GROSSI - In sala a settembre 2018

08/05/2018, 11:05

È stata ufficializzata la data di uscita nelle sale Italiane de, progetto cinematografico tutto marchigiano che porterà al cinema la storia die la sua banda di briganti. Due ore di film per raccontare le efferate vicende realmente accadute nelle Marche del 1860, proprio quando l’Italia si univa sotto un’unica bandiera. Le vicende di una banda di uomini destinati a cambiare la storia, poi dimenticati.Il film è stato realizzato grazie ad una raccolta fondi popolare sul web: in soli 30 giorni ha raccolto oltre 72.000 € da sostenitori in tutto il mondo. Il film, girato interamente on-location nelle suggestive zone della provincia diha visto la partecipazione di oltre 200 attori, impegnati in 60 giorni di riprese tra Marzo e Aprile 2017 insieme alla crew di 8 elementi della Cinestudio (tutti under 30).Una storia vera quasi dimenticata, vicende tramandate oralmente per generazioni sullo sfondo di una terra difficile, le Marche, e che hanno tutti i connotati epici e romantici per poter intrattenere il grande pubblico internazionale. Un’emblematica banda di briganti che nel 1860 mise a ferro e fuoco la provincia di Pesaro e Urbino con omicidi, grassazioni, violenze e furti d'ogni tipo, guidata da un capobanda fiero e irriverente, uno che ha alzato la testa in un momento in cui tutti tacevano… La raccolta fondi è stata fondamentale per integrare il budget di produzione del film, prodotto da Cinestudio (Fermignano, PU) e co-finanziato e appoggiato con entusiasmo dal Ministero per I Beni Culturali MIBAC (che lo ha ritenuto “Film di Interesse Storico e Culturale”) e dalla Regione Marche, con la regia e la sceneggiatura originale del giovanissimo Claudio Ripalti. Cinestudio ha già realizzato un trailer pilota di tre minuti e mezzo, al quale presto si aggiungerà un altro trailer per l’imminente uscita cinematografica.Il filmarriverà nelle sale italiane a Settembre 2018.