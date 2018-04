CORTOMETRAGGI CHE PASSIONE 19 - I corti in sala con la FICE

Una scena di "Ego" di Lorenza Indovina



06/04/2018, 18:05

I cortometraggi sbarcano di nuovo, e con maggiore visibilità, nelle sale italiane.Grazie all’edizione 19 di "", l’iniziativa che la FICE ha avviato con lo scopo di diffondere nelle sale cinematografiche un formato sempre più centrale nei festival e considerato fondamentale per sviluppare la tecnica e affinare lo sguardo autoriale.Sono 7 (4 dei quali in corsa quest’anno per il David di Donatello) i corti che dal 10 aprile 2018 saranno visibili nelle sale FICE in serate-evento o abbinati al film in programmazione, un programma di sicuro interesse per generi e tematiche: dall’attualità di una giovane coppia italo-francese a Parigi, tra attentati e precarietà ("" di Luigi Pane) alla distanza che sembra allontanare senza rimedio una coppia ("" di Lorenza Indovina da un racconto di Niccolò Ammaniti, con Rolando Ravello ed Elena Arvigo); dal dramma dell’emigrazione clandestina filtrato attraverso immagini stranianti e geometriche ("" di Fabio Palmieri) alla rievocazione di una storia vera di sfruttamento femminile sul lavoro ("" di Pippo Mezzapesa). Ancora: il disagio nel rapporto tra i sosia di un Elvis salvifico e una Marilyn confusa, in una Roma solare e deserta ("" di Marco Spagnoli, con Violante Placido e Marco Giallini); quello di un figlio che lotta per restare a galla e un padre che cerca di proteggerlo dai propri demoni "" di Adriano Giotti, con Alessandro Benvenuti); infine, la grottesca comicità che nasce dalla perdita dei freni inibitori in un evento vip nel travolgente "" di Santa De Santis e Alessandro D’Ambrosi.L’iniziativa, realizzata con il contributo della DG Cinema del MIBACT, sarà lanciata il 10 aprile con una proiezione evento in oltre 30 città: le sale che hanno già aderito sono attive in Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Registi e produttori delle opere accompagneranno alcune delle proiezioni. Info sul sito www.fice.it