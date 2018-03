QUANTO BASTA - L'autismo, la cucina, il riscatto

"Quanto Basta" di Francesco Falaschi



31/03/2018

Stefano Amadio



C’è un bel cortometraggio in giro in questo periodo, si intitola "", diretto da. Oltre all’idea che funziona, è ben scritto e coglie alcuni aspetti di quel cinema che sembra dover esser fatto ad ogni costo, frutto più di un impulso irrefrenabile verso il luccicante mondo di cinecittà che di un vero e appurato talento.Nel corto ci sono, in chiave grottesca e di satira, gli stessi ingredienti che troviamo in "" di. Una serie incalcolabile di tasselli che vanno, non a formare un’opera, ma a soddisfare esigenze esterne sia produttive sia, certo, creative. Raccontare la diversità, la disabilità attraverso il cinema sembra una chiave trovata da molti, capace sì di far discutere dei problemi, ma anche un modo per aprire le porte dell’attenzione di chi decide se un film si fa o meno.Falasca mette dentro al suo film, che alla fine risulta gradevole e leggero, quello che al momento sembra esser più richiesto: un ragazzo autistico (interpretato dal bravo), un cuoco () tanto caro alla programmazione tv, e una storia d’amore che sboccia tra lui e la bella psicologa (Valeria Solarino), sempre in auge tra i personaggi dei film.Malgrado questi sforzi di piacere a tutti i costi risultino eccessivi e il messaggio che vuole inviare sia abbastanza consueto, il film discorre sereno lasciando un segno solo per le interpretazioni degli attori che appaiono moderati e a loro agio nei rispettivi personaggi.