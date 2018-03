ISCHIA FILM FESTIVAL 16 - A Gabriele Muccino il Plinius Award

Gabriele Muccino a Ischia



23/03/2018, 14:34

Era arrivato sull'isola per raccontare la storia di una famiglia, e forse anche qualcosa di più. L'ha vissuta e respirata per tre mesi, intensi, e l'ha poi celebrata, ricambiato, nel film che ha segnato il suo ritorno cinematografico in Italia. “” è stato un grande successo e per questo, direttori artistici dell'Ischia Film Festival, hanno deciso di conferire il Plinius Award 2018 a, "".” - sottolineano i due direttori artistici - “".Gabriele Muccino tornerà a Ischia per ricevere ildurante la sedicesima edizione dell', che si svolgerà dal 30 giugno al 7 luglio 2018, sempre ospitata dal Castello Aragonese, che è stato uno dei principali set di "".Ilè stato conferito negli anni, tra gli altri, a Mario Monicelli, Pupi Avati, ai premi Oscar Billie August, Mel Gibson, Ron Howard, Benoît Jacquot.