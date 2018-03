REGGIO CALABRIA FILMFEST XII - I vincitori

Reggio Calabria FilmFest



Si è tenuta, dal 12 al 17 marzo 2018 la dodicesima edizione del, con la direzione artistica del regista, attore e sceneggiatore Mimmo Calopresti, la direzione generale di Michele Geria e la direzione cast e comunicazione di Andrea Quattrini con Antonio Flamini. Il filmfest, organizzato dall'Associazione Artistico Culturale Eventi ha presentato proiezioni, incontri, workshop sulla professione dell'attore, masterclass di Regia, l'iniziativa Free Calabria, con proiezioni e incontri con registi e autori calabresi.Ecco i premi finali del Reggio Calabria FilmFest 2018:Lorenzo ZurzoloGiulia Elettra GoriettiMarco BelardiFederica LucisanoGianluca CurtiEdoardo LeoChristian MarazzitiNicola BarnabaAntonia LiskovaSlavatore 'Sasà' StrianoRaimondo CrocianiGianni QuarantaFederico MocciaRoberto EmanuelliEnrico VanzinaFabrizio Nardi (alias Pablo) e Nico Di Renzo (alias Pedro) - Pablo e Pedro per film "Ciao Brother" di N. Barnaba"La Pazza Gioia" di Paolo Virzi al produttore Marco Belardi"Sconnessi", di Christian Marazziti ai produttori Roberto Cipullo e Mario PezziNick MancusoMarco Leonardi“L'ultima Rima” di Carlo FracanzaniTezeta Abraham per il cortometraggio "L'ultima Rima" di Carlo FrancanzaniGiacomo Ferrara "Attore rivelazione" per la serie tv "Suburra" e il film "Il permesso 48 ore fuori", diretto da Claudio AmendolaIl voto della giuria popolare degli studenti ha decretato tre finalisti: “Amore Bambino” di Giulio Donato, “Lettere a mia figlia”, con Leo Gullotta, regia di Giuseppe Alessio Nuzzo e “Sogni a Orologeria”, di Francesco Colangelo, con Philippe Boa. A vincere con votazione finale degli alunni di scuole medie e superiori il corto "Amore bambino”, di Giulio Donato.Premio speciale come Attore emergente all'attore Giacomo Ferrara, tra i protagonisti del corto “Stati”, per la regia di Alessandro Prete. Il premio è stato consegnato dall'attore e regista Lele Nucera.Inoltre, uno speciale comitato d'autori del filmfest, formato da Salvatore Striano, Lele Nucera e Antonio Flamini ha consegnato i seguenti premi:Alessandro Prete per “Stati”"Nel Cuore delle rane", di Bernardo Migliaccio SpinaPhilippe Boa per “Sogni a Orologeria”