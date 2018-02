ANCHE SENZA DI TE - Dall'8 marzo al cinema

Anche senza di te



17/02/2018, 16:00

Dall8 marzo 2018 al cinema distribuito da Sun Film Groupper la regia di Francesco Bonelli che vede protagonista Myriam Catania affiancata da Nicolas Vaporidis, Matteo Branciamore e da un inedito Alessio Sakara.Cosa fare quando il destino ti cambia le carte in tavola e la tua vita prende una rotta imprevista?Una donna sul punto di scegliere, tre uomini che, a loro modo, se la contendono e le amiche di lei che danno voce al coro, ben noto, del conflitto fra uomini e donne. Questo lo sfondo su cui si muovono i protagonisti della storia.Sara (Myriam Catania) una giovane e molto precaria insegnante elementare ad un passo dalle nozze con Andrea (Matteo Branciamore), medico in carriera che antepone il lavoro alla vita privata. Con labito gi pronto e una vita gi prenotata si ritrova sola, prossima allaltare, in preda ad attacchi di panico.Il collega Nicola (Nicolas Vaporidis), tra una lezione e l'altra, non perde occasione per punzecchiarla. Ma i due si scoprono alleati nel sognare una scuola diversa. Incoraggiando lautonomia creativa dei bambini e insegnando il linguaggio autentico delle emozioni, Sara imparer a gestire anche le proprie, ritrovando il tanto sospirato rapporto con se stessa.Persino Carlo (Alessio Sakara), attore porno in crisi, ritrover la strada dell'autenticit grazie a Sara e sar pronto a levarla dai guai al momento opportuno.Nel film amicizia, amore, passione si intrecciano per dare vita a una movimentata ed originale commedia sentimentale a sfondo sociale, coronata dall'inaspettata presenza di una tartaruga.A Taranto si terr lanteprima nazionale del film alla presenza del cast il 5 marzo presso il Cine Teatro Orfeo.Il film diretto dastato scritto da Claudio Dedola, Valentina Mezzacappa,Francesco Bonelli con la collaborazione di Sara Perrucci vede nel cast anche Pietro De Silva, Valentina Ruggeri, Tatjana Nardone, Anna Ferruzzo, Paolo De Vita, Patrizia Loreti, Lele Vannoli, Antonella Bavaro, Carmine Recano.prodotto da Hermes Film, Polifemo, Sun Film Group con il supporto di Fund Your Film, Pop Movies, Con il contributo di Regione Puglia Unione Europea, Apulia Film Commission, Ministero per i Beni e le Attivit Culturali e il Patrocinio del Comune di Taranto.