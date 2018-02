SUDESTIVAL XIX - Michela Andreozzi e il cinema delle donne

Michela Andreozzi al Sudestival di Monopoli



06/02/2018, 13:01

La Redazione



Nel film racconto le donne nuove, quelle di oggi, che prendono decisioni coraggiose. Fino a 50 anni fa era impensabile che una donna dicesse preferisco fare la pittrice o la musicista. Cos, al cinema Vittoria di Monopoli (Bari), il 2 febbraio, che registra il sold out, in occasione della proiezione del suo film "" in concorso al Sudestival, il festival lungo un inverno dedicato al cinema italiano dautore.La regista ha presentato il film e incontrato il pubblico prima e dopo le proiezioni, insieme a, direttore artistico della manifestazione organizzata dallAssociazione Sguardi. Le donne quando si mettono insieme ha detto la regista e attrice - fanno delle cose meravigliose ma devono prima fare pace. Nel mio film ho cercato di raccontare una fotografia di come sono le donne adesso e alla fine venuto fuori anche un inno allamore tra sorelle.una donna ha detto Andreozzi - che non vuole figli mentre io interpreto una donna che invece li vuole a tutti i costi e che davanti anche alle mille possibilit della scienza per avere dei figli non riesce, nonostante i tempi moderni non pu risolvere il desiderio di maternit. E poi, sul tema regista e attrice ha detto recitare e essere regista stato davvero difficile e complicato: come stare da entrambe le parti, nello stesso tempo e nello stesso modo.Di base per volevo raccontare la storia di due sorelle che si vogliono bene, che nonostante la vita oggi non sia semplice, che ci siano combattimenti da fare, sacrifici, che ci siano difficolt nei rapporti uomo donna, insomma nonostante tutto, continuano ad essere un punto riferimento luna per laltra. Volevo raccontare che anche nella famiglia di oggi c amore, c slancio nel darsi.