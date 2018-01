STILI RIBELLI/CINEMA E MODA - Il 9 gennaio a La Compagnia a Firenze

06/01/2018, 15:31

Il cartellone di eventi di, iniziativa organizzata da CNA Cinema e Audiovisivo Toscana. in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana al Cinema La Compagnia di Firenze, diretta dal regista e produttore Samuele Rossi, per promuovere le produzioni cinematografiche della regione, prende il via martedì 9 gennaio 2018 (ore 18.30 – 21-30, in occasione dell'apertura di Pitti Immagine Uomo, con un grande evento dedicato al Cinema e alla Moda, due 'cult' del saper fare italiano.L'evento si chiama, ed è organizzato da Cna Federmoda e Cna Cinema e Audiovisivo Toscana. In programma l'anteprima del teaser della serie Tv 'Stili ribelli', realizzata per Sky Arte; la performance 'Stili ribelli', una sfilata dei capi cult della moda, resi celebri dal cinema e che hanno influenzato la cultura e il costume italiani; il Talk su 'Cinema, moda e artigianalità' moderato da Myrta Merlino e con ospite il costum designer Premio Oscar Alessandro Lai.Obiettivo della serata, celebrare il saper fare degli artigiani italiani, altamente specializzati sia nel campo della moda che in quello cinematografico, tanto da rappresentare eccellenze universalmente conosciute e apprezzate, che hanno fatto scuola in tutto il mondo.La partecipazione all'evento è ad invito (disponibili 100 biglietti, da ritirare, fino ad esaurimento posti, alla cassa del Cinema La Compagnia).