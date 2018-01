ISCHIA FILM FESTIVAL 16 - Aperte le iscrizioni

03/01/2018, 14:30

Inizia il conto alla rovescia per la sedicesima edizione dell’, dopo il grande successo del 2017 che ha visto passare al Castello Aragonese grandi ospiti e splendidi film, con grande soddisfazione dei direttori artistici, ma soprattutto del pubblico, facendo segnare un record di presenze storico per l’evento cinematografico dell’isola dell’arcipelago campano.La direzione artistica ha annunciato le date del 2018. La sedicesima edizione dell’si terrà dal 30 giugno al 7 luglio 2018, sempre ospitata nella straordinaria location del Castello Aragonese.Già aperte anche le iscrizioni per i concorsi internazionali, con una importante novità. Si aggiunge infatti un ulteriore competizione a quelle già esistenti. I concorsi salirannoDirezioni Festivalquindi a cinque e saranno i seguenti: lungometraggi, documentari, cortometraggi, Location Negata, Scenari Campani. È proprio quest’ultima sezione, dedicata al cinema del territorio della regione Campania, a essere stata promossa come competitiva, visto il grande riscontro ottenuto l’anno scorso. Le iscrizioni sono già attive sulla piattaforma specializzata FilmFreeway ( https://filmfreeway.com/IschiaFilmFestival ) e sarà possibile presentare le opere fino al 15 marzo, con una proroga al 31 marzo per casi che verranno considerati singolarmente dal comitato di selezione.Obiettivo dell’edizione 2018 sarà quello di allargare ulteriormente il respiro internazionale del festival, il cui tema sarà come sempre quello dell’importanza delle location, in tutte le sue declinazioni, nell’opera cinematografica. La direzione artistica anche quest’anno porterà a Ischia film di assoluto valore proveniente dai cinque continenti, affiancando alle competizioni anche il meglio del cinema della stagione in corso, per celebrare i grandi successi e riscoprire opere che non sempre riescono ad arrivare al grande pubblico per mancanza di spazi nel corso della loro naturale vita distributiva.