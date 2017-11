TORINO SHORT FILM MARKET 2 - Dal 29 novembre al 2 dicembre

14/11/2017, 11:02

Unico mercato della forma breve in Italia e principale evento industry del corto, la seconda edizione delt (TSFM) si svolgerà durante il 35° Torino Film Festival, da mercoledì 29 novembre a venerdì 1 dicembre nelle sale del Circolo del Lettori, al Centro di produzione Rai di Torino e al Centro Congressi Torino Incontra.Progetto del, il TSFM propone tre intense giornate di incontri, pitch, approfondimenti e showcase sulla realtà virtuale, video library, market screenings per addetti ai lavori e un programma di proiezioni di corti in sala aperto al pubblico.- commenta, direttore del Centro Nazionale del Cortometraggio -Il TSFM nasce per rispondere alle esigenze di diverse categorie di operatori del mercato dei cortometraggi: dai produttori ai distributori, dai compratori agli autori. È il luogo dove scoprire gli ultimi corti internazionali e italiani, dove sviluppare progetti di cortometraggi e contenuti digitali e dove scoprire i talenti che dal corto stanno per approdare al lungo o alle serie TV.Digita! è la nuova frontiera del digitale che il TSFM offre ai suoi partecipanti per scoprire i formati digitali pensati per la Rete, per la Realtà Aumentata e per la Realtà Virtuale. Storie transmediali, interattive e generi specificamente per il web, come le webserie e i video digitali, o per mobile, come le mobile series e le storie-app, saranno approfonditi e discussi in una tavola rotonda e in incontri one to one. Digita! è un progetto curato da Simone Arcagni.Oltrecorto è pensato per progetti di lungometraggi e serie TV che siano l’evoluzione di un cortometraggio già realizzato. I corti e i progetti verranno presentati, nel corso di un pitch, a una platea di produttori e broadcaster alla ricerca di talenti con il fine di costruire un ponte tra il mondo del corto e quello della produzione. Oltrecorto è un progetto curato da Jacopo Chessa e Ludovica Fonda.Distributors meet buyers è il più importante appuntamento per distributori di corti in Italia. Si tratta di un pitch in cui i distributori selezionati saranno chiamati a presentare il proprio catalogo di film a buyer televisivi. Tra vari i broadcaster presenti: Canal +, Rai, Mediaset, France Télévision, RSI.All Rights è un panel sui diritti che riguarda l’utilizzo di musica e di immagini d’archivio nella produzione audiovisiva e, specificamente, nella realizzazione dei corti. Esperti del settore spiegheranno da chi comprare i diritti per l’utilizzo cinematografico di una canzone, se è possibile usare liberamente pochi secondi estratti da un film e qual è il rapporto tra diritto d’autore e diritto editoriale.Il regista Paolo Genovese, in un incontro organizzato in collaborazione con il SNGCI - Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e moderato dal giornalista Maurizio Di Rienzo, racconterà la propria esperienza di passaggio dal cortometraggio al lungometraggio, con particolare riferimento ai film - un corto e un lungo - da lui stesso realizzati con Luca Miniero, Incantesimo napoletano. Paolo Genovese è uno degli autori italiani che il SNGCI segue con particolare attenzione fin dagli esordi nel corto, proprio com'è accaduto con molti registi dei quali proprio i Nastri d'Argento dei giornalisti cinematografici hanno premiato il primissimo talento. L’intervento di Paolo Genovese si inserisce nel contesto di Oltrecorto.Le proiezioni del Torino Short Film Market:All You Need Is Short è un programma di cortometraggi internazionali inserito nel calendario delle proiezioni del Torino Film Festival, curato da Enrico Vannucci (Short Film Advisor per la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia) e Massimiliano Nardulli (Head of Selection per LIM - Less is More) in collaborazione con il TFF: una panoramica di alcune delle più interessanti produzioni dell'ultimo anno presentate per la prima volta in Italia.Per il primo anno, il TSFM dispone di una sala di proiezione da 100 posti presso il Centro Congressi Torino Incontra che ospiterà, nei tre giorni del TSFM, un ricco programma di market screenings riservate agli accreditati del TSFM.Il TSFM mette a disposizione dei suoi accreditati anche una video library di consultazione dei film che sarà attiva per i tre giorni del market presso il Centro di Produzione Rai di Torino.Il TSFM è accessibile a chi abbia fatto richiesta dell’accredito sul sito tsfm.centrodelcorto.it, entro il 20 novembre. L’accredito del TSFM non permette l’accesso alle proiezioni del TFF.Tutti gli appuntamenti sono aperti agli accreditati del TSFM e si svolgono in lingua inglese.