Note di regia di "Balon"

Questo non è un film sull’immigrazione, ma un film sull’Africa.Per anni ho visto arrivare i barconi. Ho parlato con i profughi che mi hanno raccontato le loro storie. Ho ascoltato i dibattitit in tv e ho letto i giornali, per cercare di farmi un’idea, di avere un’opinione precisa. Ma i miei pensieri erano sempre più confusi e incerti. La mia anima era lacerata tra la paura e il senso di umanità (imprescindibile nella coscienza di ognuno di noi). I miei sogni erano sempre più tormentati e urlavano assieme alle onde del mare nelle notti di tempesta. Cosa dovevo fare? Potevo continuare a vivere indifferente di fronte al dramma che stiamo vivendo? Per questo ho deciso di andare in Africa a cercare di capire quello che sta succedendo. E come mi ha insegnato la vita, con umiltà e compassine, ho filmato quello che ho visto.Pasquale Scimeca