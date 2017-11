THE BROKEN KEY - La chiave spezzata che apre la porta del cielo

Christofer Lambert in "The Broken Key"



09/11/2017, 16:00

Stefano Amadio



stavolta perde la strada e dopo la sperimentazione spinge il pedale sull’esoterismo, e tra simboli cristiani e pratiche ascetiche entra in confusione con il nuovo film "".Molte guest star del cinema americano sono con lui inper dare ognuna il suo piccolo apporto a una storia troppo lunga e complicata per riuscire ad essere seguibile da uno spettatore medio. Il film cammina dritto sulla via della ricerca di una verità assoluta da parte del protagonista, interpretato da, sosia congelato di, che sul suo cammino incontra molti strani personaggi, alcuni in grado di illuminargli il cammino, altri solo di incasinare il cervello del pubblico.Tradelle piramidi e lamisterica, tutto ruota intorno alla necessità di svelare chi tiene in mano il potere assoluto: sette segrete, uomini immaginari, angeli mascherati e conti vestiti da. Tutto ha sicuramente un senso e un fondamento storico o almeno leggendario ma quello che non riesce a fare il film di Nero è chiarirci le idee e interessarci al problema. Si esce dalla sala senza sapere veramente nulla di più di quando si è entrati. E questo è un problema di scrittura ma anche di dialoghi e messa in scena, caotica e senza idee originali; di recitazione statica e ripetitiva; di doppiaggio distante e, malgrado le voci importanti, poco indovinato nel rapporto voce-volto; di musica assordante che occupa la colonna sonora ininterrottamente per le due ore di film. Didascalica e pressante, la musica dinon lascia mai solo lo spettatore con lo schermo, permettendo un momento di riflessione o di collegamento tra i fatti.si affida alle star di Hollywood per il mercato internazionale ma soprattutto per cercare di risolvere un grosso problema di sceneggiatura ma non fa che aggravare la situazione, ponendoli in più di un’occasione in una posizione che fa fatica ad entrare nella sfera del cinema.