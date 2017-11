MALARAZZA - Famiglia, violenza e malavita

Stella Egitto, protagonista di "Malarazza"



07/11/2017, 09:28

Stefano Amadio



Un storia di malavita, di violenza di mafia e di vendetta.esplora i quartieri della sua, in particolare quello periferico di, celebrato in film e documentari per la presenza della comunità transessuale, ambientando lì una storia che prende spunto dalla famiglia di un piccolo boss Tommasino Malarazza (dell’ottimo), violento e senza scrupoli con la moglie Rosaria () e in contrasto con il suo capo mafia ().La faccenda si complica e Rosaria fugge di casa andando a cercare rifugio, un po’ come faceva la giovane protagonista di "" di, tra i vicoli di San Berillo dove suo fratello, il transessuale Franco (), vive e si prostituisce in un basso malandato ma sincero e accogliente.Malgrado il film racconti una storia plausibile, scritta in maniera veristica (l’autore si ispira a), è la scelta di messa in scena e di recitazione sempre ad un livello elevato ad allontanare dalla credibilità la vicenda ma anche a non farci affezionare ai personaggi, sia in senso positivo sia in quello negativo.è odioso ma troppo facile da odiare, con tutta la sua serie di malvagità da cattivo che lo spostano immediatamente dalla categoria dell’umano a quella del cliché.Le intenzioni di sceneggiatura sono tra le migliori ma il film, che finisce per rimanere privo di sfumature, si avvicina troppo ai canoni del genere malavitoso finendo per sembrare qualcosa tra Gomorra, con i conflitti della criminalità organizzata, e i recenti film sulla periferia romana, con i giovani sedotti dalla delinquenza e dal guadagno facile.Un finale inatteso e originale però riesce a far riprendere quota a "", chiudendo un capitolo importante in modo imprevedibile, dando un colpo alla speranza e allontanandosi da quei pericolosi luoghi comuni sempre in agguato nel nostro cinema.