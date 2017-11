VIENNALE 2017 – Il cinema napoletano a Vienna

Viennale 2017 dedicata al cinema napoletano



02/11/2017, 17:28

La curatrice,, ha diviso gli 11 film del cartellonein due momenti: quello del “Rinascimento napoletano” degli anni ’90, attento a puntare il dito sui mali della città, e quello del “Nuovo Cinema Napoletano”, che dal 2000 in avanti ha approfondito le tematiche esistenziali e le inquietudini metafisiche già presenti negli anni ‘90.A Vienna sono stati ospiticon la sua opera prima, "", che ha commosso e colpito il pubblico di entrambe le proiezioni per quel suo ribaltare il concetto di casa e di emigrazione, e Antonio Capuano il cui film "" ha scioccato gli spettatori con quelle interpretazioni e quelle scene da “quasi” tragedia greca, visti i colori cupissimi e un montaggio sempre spezzato, per nulla teatrale.Sempre alla Viennale, Marra ha poi raccontato di come il suo ultimo film, "", interessi – dopo la Mostra di Venezia – a numerosi altri festival internazionali, ma allo stesso tempo – vista la tematica affrontata – crei delle preoccupazioni di ordine pubblico, mentre Capuano ha annunciato di aver appena terminato di girare il suo ultimo film, la storia farsesca di un conducente napoletano di autobus che a un certo punto si rifiuta di parlare il dialetto della sua città.