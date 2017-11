TRIESTE SCIENCE+FICTION 17 - MANHUNT

Manhunt



02/11/2017, 09:54

Luca Corbellini



È in scena il pluripremiato corto “” di, vincitore della statuetta a Londra come best thriller/Sci-Fi short film ai London Independent Film Awards 2017.Il titolo, “”, è tratto da un famoso videogioco. Due cacciatori, durante una escursione nel bosco, dopo un colpo sparato per uccidere la preda, scoprono, in riva al fiume, un corpo. L’identità della persona uccisa non è riconoscibile perché il colpo ne ha devastato il viso, anche se, frugando nelle tasche, i documenti rivelano un’atroce verità.È solo immaginazione, paura? “Cosa hai fatto?” accusa un cacciatore verso il compagno. In uno scenario dove l’elemento acqua del torrente spazza via tutto, “” è incentrato sulla necessità umana di ancorare la vita e la morte ad una successione temporale di eventi. E il ripetersi di tali eventi ha lo scopo di arrivare alla verità, per comprendere se è realtà o incubo.