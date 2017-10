EVVIVA GIUSEPPE - In sala al cinema La Compagnia di Firenze

Una scena di "Evviva Giuseppe"



31/10/2017, 12:20

Giuseppe Bertolucci regista di cinema, teatro, televisione; Giuseppe Bertolucci scrittore e poeta; Giuseppe Bertolucci autore di tanti film, tra cui il cult Berlinguer ti voglio bene, del 1977, di cui quest'anno ricorre il quarantennale, che ha segnato l'esordio al cinema di Roberto Benigni.Sono i tanti talenti del regista parmense e romano di adozione, figlio del poeta Attilio Bertolucci e fratello del regista Bernardo Bertolucci, ad essere raccontati nel documentario di Stefano Consiglio, "", che dopo essere stato presentato a Venezia 74, arriva in anteprima in sala giovedì 2 novembre (ore 21.00) al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r).Nel documentario, insieme alle testimonianze dei familiari, quelle di amici e colleghi: Lidia Ravera, Mimmo Rafele, Marco Tullio Giordana, Nanni Moretti; i ricordi di alcune tra le sue attrici predilette, come Stefania Sandrelli, Laura Morante e Sonia Bergamasco. E poi i contributi di Fabrizio Gifuni, Emanuele Trevi, Aldo Nove e del direttore della Cineteca di Bologna, Gianluca Farinelli. Infine il monologo di Roberto Benigni che recita un testo da lui stesso scritto in omaggio all’amico di sempre, ormai scomparso.Il film resterà in programmazione al cinema La Compagnia fino al 7 novembre.Programmazione:giovedì 2, ore 21.00 (Alla presenza del regista)venerdì 3, ore19.00sabato 4, ore 17.00domenica 5, ore 15.00lunedì 6, ore 19.00martedì 7, ore 15.00