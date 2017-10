FINO ALL'INFERNO - Iniziate le riprese

31/10/2017, 08:48

Battuto il primo ciak di, il nuovo film dell'attore-regista indipendentee prodotto da L/D Production, casa di produzione fondata dallo stesso D'Antona insieme alla sua partner professionale Annamaria Lorusso, coprotagonista con lui del film.Nato da un'idea del regista per rendere omaggio alle pellicole hollywoodiane anni '80 e '90, il film sarà un Action movie a tinte Sci-Fi. "- spiega lo stesso Roberto D'Antona -".La produzione è totalmente italiana e indipendente, come tutti i progetti della L/D Production. "- spiega la co-fondatrice Annamaria Lorusso -". Il lungometraggio verrà girato in 4K con audio Dolby Digital 5.1.Il cast comprende molti dei nomi più conosciuti nel panorama cinematografico indipendente italiano e internazionale: oltre ai già citati Roberto D'Antona e Annamaria Lorusso, tra i protagonisti principali, vedremo Francesco Emulo, Mirko D'Antona, Michael Segal, Kavita Albizzati e la partecipazione straordinaria di Giada Robin, nota a livello mondiale in veste di cosplayer. Oltre a loro, anche Alessandro Carnevale Pellino, Aaron Maccarthy, Danilo Uncino, Federico Mariotti, Andrea Milan, Mirko Giacchetti, e Massimo Cominato. Le riprese continueranno tra Piemonte, Lombardia e i confini della Svizzera, fino a novembre, mentre l'uscita è prevista per il 2018.