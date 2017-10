FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - Il 5 novembre la Giornata della Critica Sociale - Sorriso Diverso

30/10/2017, 15:03

Si rinnova il 5 novembre alle ore 10:00, nello spazio Auditorium Arte, gestito dalla Film Commission Roma e Lazio, l'appuntamento del Cinema Sociale a Roma con la".Il focus del dibattito sarà “”, e la settima arte “il cinema” sarà il catalizzatore in grado di scuotere le coscienze.La tavola rotonda, settimo evento alla, del cinema sociale sarà tra Antonio Monda, Direttore artistico della, Carlo Barcaleoni, Rai Cinema e i registi selezionati: Francesco Ebbasta, Paolo Genovese, Emanuela Giordano, Giulia Minoli e Paolo Taviani, insieme ad autorevoli firme giornalistiche e di critica cinematografica, per parlare del disagio giovanile, la voglia di emergere, il ruolo dello stato, la diversità e la creatività che contraddistingue ognuno di noi.Un percorso consolidato ed avviato ormai da molto tempo la “”, giunge alla sua terza edizione, curata da Paola Tassone, vuol essere un momento d’incontro per avere le anticipazioni delle critiche cinematografiche in presenza del Direttore Antonio Monda, per le opere cinematografiche selezionate:Addio fottuti musi verdi di Francesco Ebbasta, The Place di Paolo Genovese, Dieci storie proprio così di Emanuela Giordano e Giulia Minoli, Una questione privata dei fratelli TavianiI registi, con parte del loro cast, prenderanno parte all’incontro, condotto da Metis Di Meo conduttrice Rai1, insieme ai critici e giornalisti cinematografici Catello Masullo, Paola Dei, Franco Mariotti, Massimo Nardin ed altre autorità del mondo del cinema e del sociale.