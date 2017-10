VOGLIO VIVERE COSÌ - Evento speciale dedicato a Giovanni D’Anzi al MIC di Milano

Giovanni D'Anzi



30/10/2017, 14:58

Mercoledì 15 novembre 2017 alle ore 21 presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema Fondazione Cineteca Italiana in collaborazione con l’Associazione Culturale Donne della Realtà, presenta "", un evento speciale dedicato all’autore e compositore milanesefra film, racconti e musica live.". Una targa nella centralissima Galleria del Corso, a Milano, ricorda, autore della celebre “” e di altre 1.200 melodie che hanno contribuito a far amare la canzone italiana nel mondo. Al compositore, nato nel capoluogo lombardo il 1° gennaio 1906 e morto a Santa Margherita Ligure il 15 aprile 1974, l’Associazione culturale Donne della realtà ha dedicato il primo numero del proprio trimestrale cartaceo, raccontando con immagini e testimonianze inedite un altro suo grande successo, “”, brano del 1941 scritto con Alfredo Bracchi, che “fotografa” il desiderio di libertà e di vita delle ragazze in un momento storico in cui in Italia le conseguenze distruttive dell’entrata in guerra non si erano ancora manifestate.La magica serata dedicata a– che è stato autore anche di colonne sonore – prevede la proiezione del film "" di Mario Mattoli del 1942. Prima della proiezione la giornalista Paola Ciccioli racconterà il suo incontro con la cantante, attrice e doppiatrice Liliana Feldmann, grande amica del Maestro D’Anzi, mentre il chitarrista Luca Bartolommei suonerà e canterà “” e altre quattro famosissime canzoni composte dal “Re” di Milano, accompagnato al flauto da Alessandro Sabina.