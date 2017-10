TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL - Al via la 12^ edizione

Halloween



Al via domani la XVII edizione del, che si terrà a Trieste dal 31 ottobre al 5 novembre, nella nuova prestigiosa sede del Politeama Rossetti, al Teatro Miela e al Cinema Ariston.Film d’apertura della kermesse sarà l’attesa Anteprima di, pellicola firmata da Michael Almereyda e tratta dall'acclamato testo teatrale, nominato al Pulitzer, di Jordan Harrison. Una storia profonda e toccante, che esplora i temi della memoria, dell’identità, dell’amore e della perdita nell'era dell'intelligenza artificiale, interpretata, tra gli altri, da Tim Robbins e Geena Davis.In un futuro non troppo lontano, viene introdotto un servizio che consente alle persone di risuscitare una persona amata in forma olografica: i clienti possono scegliere l'età del “Prime”, ma tutti i modelli richiedono una notevole quantità di programmazione. Marjorie (Lois Smith) ha scelto di riportare “in vita” suo marito Walter (interpretato da Jon Hamm) nel momento del loro incontro per rivivere la più grande storia d'amore della sua vita. La figlia di Marjorie, Tess (interpretata Geena Davis), è piuttosto disturbata dalla presenza di questa sorta di gemello del padre, mentre suo marito Jon (interpretato da Tim Robbins), si preoccupa di programmare l'ologramma, alimentandolo di ricordi per perfezionarne il carattere. La famiglia deve però imparare a convivere con il “Prime”, e ad affrontare il proprio passato e il proprio futuro.“Marjorie Prime” ha debuttato a gennaio al Sundance Film Festival, dove ha vinto lo Sloan Feature Film Prize, riconoscimento conferito ai migliori film incentrati sul tema della scienza e della tecnologia. La giuria ha premiato la sua "interpretazione ricca di sfumature e spunti geniali dell'evoluzione del rapporto tra l'uomo e la tecnologia, e la toccante rappresentazione di come le macchine intelligenti possono sfidare le nostre nozioni di identità, memoria e perdita".Sarà il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia (Il Rossetti) ad ospitare la proiezione, al termine della Cerimonia d’Apertura del festival prevista per le ore 20.00.A precedere la cerimonia e ad aprire le danze di questa XVII edizione un grande classico firmato da John Carpenter: alle 17.00, sempre al Rossetti verrà proiettato. E’ la notte di Halloween del 1978. 15 anni prima, Michael Myers ha brutalmente assassinato la sorella e, fuggito dal manicomio in cui è stato rinchiuso, è pronto a perpetrare altri delitti…Oggi come ieri, in un’altra notte di Halloween, sarà ancora un’esperienza indimenticabile.E alle 22.15, fuori concorso e in anteprima, verrà proiettata la pellicola statunitensedi Colin Minihan. Uno zombi movie che lascerà il pubblico con il fiato corto.17.00 Il RossettiLa notte delle streghe (Halloween)20.00 Il RossettiCerimonia d’apertura + Marjorie Prime22.15 Il RossettiIt Stains the Sands Red