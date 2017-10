MONTECATINI FILMVIDEO 68 - I vincitori

Montecatini FilmVideo



Simone Pinchiorri



I Can See You di Denis Kudryavtsev (Russia)Gionatan con la G di Gianluca Santoni (Italia)Passenger di Cem Ozay (Turchia)50 x Rio di Francesco Mansutti (Italia)Unseen di Justin Krul (Olanda)Confino di Nico Bonomolo (Italia)Turn Over the Stones di Nir Dvorchin (Israele)Uno di noi di Max Nardari (Italia)A Room di Chong Ming (Hong Kong)Frontière di Laurent Rouy (Serbia)Burned di Vera Neverkevich Hill, Daniel Libman (Canada)Cargo di Karim Rahbani (Libano, Francia, Cipro)Cicada & ... | La Cigale & ... di Orsini Caroline (Francia)Eternally Child di Lorena Sopi (Kosovo)L'échappée di Jonathan A Mason, Hamid Saïdji (Algeria)Margherita di Lorenzo Iannello (Italia)Perfect Love di Darius Etemadieh (Germania)Mudhal Padayal di Mathankumaran Madawan (Malesia)Winter's Butterfly di Shoji Toyama (Giappone)L’Appello di Valerio Cicco (Italia)Hello! I’m a Producer of Woody Allen di Nicola Deorsola (Italia)The Ideal di Uldis Cipsts (Lituania)