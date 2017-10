FESTA DEL CINEMA DI ROMA 12 - "Una Questione Privata"

27/10/2017, 13:50

Stefano Amadio



Un cinema antico, questo di, pensato , costruito a tavolino, teorico e purtroppo privo di partecipazione e sentimento. Un cinema fatto di ingranaggi fragili, a partire dalla scrittura aggettivata che tende sempre a dar giudizi, passando per la scelta degli interpreti e finendo alla messa in scena. Ogni momento del film è costruito secondo i canoni di un cinema polveroso, che ormai farebbe fatica anche in televisione a passare in prima serata.Statico, con le camicie stirate e i muri imbiancati o fintamente infangato, con le battute scritte sul marmo e mal recitate, ispirate sì al capolavoro dima assemblate senza fluidità e ostacolate da una specie di sabbia che inceppa gli ingranaggi narrativi del film.Una questione privata non prende, non ci si appassiona alla storia d’amore dei ragazzi e non si entra nel pathos della guerra partigiana con le scene d’azione e le sparatorie girate in maniera ingiustificabilmente dilettantesca.Va bene, il film è centrato sullo stato d’animo del protagonista, Milton, interpretato da, che innamorato segretamente di Fulvia (), scopre che forse lei ha una storia col suo amico Giorgio (), ora partigiano e finito nelle mani dei fascisti. Ma la particolarità della storia di Fenoglio sta proprio nel saper mettere di fronte argomenti grandi, come la guerra, e storia personale, anche banale ma che porta a una riflessione.Agli occhi di Marinelli, alle pause e agli sguardi, è affidato il compito di farci arrivare lo sconvolgimento interno che sta vivendo, lo scontro morale tra la voglia di salvare l’amico dalla fucilazione e lasciarlo lì, in mano ai “porci neri”, così da avere via libera con la bella Fulvia senza doversi scontrare con Giorgio.Il film dei fratelli Taviani è immerso nella nebbia, visivamente e concettualmente, con l’aspetto umano, l’amore e i ricordi che non si alternano in scioltezza come nel romanzo, ma si confondono e perdono la strada dell’empatia.dimostrano ancora una volta di avere cultura, memoria, erudizione ma il cinema è cambiato e anche raccontare la guerra, il fascismo la resistenza partigiana è un’operazione che, al cinema, va fatta in modo diverso, aggiornando gli aspetti produttivi, ma soprattutto di messa in scena e di casting.