LA RAGAZZA NELLA NEBBIA - Se il male è in ognuno di noi

Toni Servillo e Lorenz Richelmy in "La ragazza nella nebbia"



24/10/2017, 18:21

Stefano Amadio



È un esperimento riuscito "". Un film diverso, un thriller con degli attori di alto livello, daalla guest star francese(che recita in italiano) fino ad, ma anche le attirciMa la cosa importante del film è la scrittura che arriva dritta dal romanzo. Anzi, una storia ricca di un passaggio in più, cioè la sceneggiatura ha dato vita al romanzo che ha poi, grazie al successo internazionale, fatto partire il film. Eha messo del buono nello script e nella regia d’esordio, voluta dal produttore di Coloradoche ha provato a scommettere sullo stesso scrittore per trasferire il prodotto sullo schermo.Una storia classica, una quindicenne scomparsa, un poliziotto, dei sospetti e uno psichiatra che darà una mano allo spettatore per la soluzione del caso. L’intreccio è interessante e articolato anche se la linea del film corre su un’unica rotaia. Nel paesino di montagna, ormai lontano dai fasti del turismo, arriva il fatto di cronaca e con questo le tv, i fotografi, i giornali. Sotto ai loro riflettori si mettono in molti; ne beneficiano i cittadini ma anche chi è disposto a pagare un conto salato adesso pur di ottenere un tornaconto futuro. E qui i dubbi sulle persone cominciano a crescere, come cominciano a cambiare i caratteri dei personaggi che non sono più quelli dell’inizio.Un film italiano che funziona, scritto e girato con gusto e capacità ma soprattutto senza pensare che gli stereotipi del nostro cinema siano intoccabili. Il pubblico è poco, pochissimo ma se il motivo fosse che vuole altro?" potrebbe essere un ottimo test per valutare il vero stato di salute della nostra cinematografia.