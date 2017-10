IL PIU’ GRANDE SOGNO - In DVD e digital download

DVD "Il Più Grande Sogno"



24/10/2017, 14:36

E’ disponibile in DVD e in digital download “” il film di Michele Vannucci con Mirko Frezza, Alessandro Borghi, Vittorio Viviani, Ivana Lotito, Ginevra de Carolis, Crystel Frezza e con Milena Mancini.A 39 anni Mirko è appena uscito dal carcere: fuori, nella periferia di Roma, lo aspetta un futuro da inventare. Quando viene eletto Presidente del comitato di quartiere, decide di sognare un’esistenza diversa. Non solo per sé e per la propria famiglia, ma anche per tutta la borgata in cui vive.