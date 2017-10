Nuovo appuntamento per "cinemonologhi" di Enrico Zoi

Totò



19/10/2017, 08:03

Sabato 21 ottobre alle ore 21 alin programma un nuovo appuntamento con i Cinemologhi di Enrico Zoi dedicato al principe della risata,Massimo Blaco interpreta, scritto da Enrico Zoi, autore fiorentino, giornalista, poeta e drammaturgo molto legato al cinema. Blaco, attivo nel cinema e nella televisione, ha già lavorato con Zoi per alcuni dei suoi cinemonologhi.indaga la doppia anima del grande attore napoletano tra divertimento e lati oscuri. Composto in occasione del 50° anniversario della scomparsa del Principe della risata, avvenuta il 15 aprile 1967, è stato rappresentato in prima assoluta al Teatro della Compagnia di Firenze e torna in scena al Teatro del Borgo in via di San Bartolo 97, a Firenze Sabato 21 ottobre.Per prenotazioni: www.teatrodelborgo.it