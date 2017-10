CHIAMAMI COL TUO NOME - Al cinema da febbraio 2018

Una scena del film "Chiamami col Tuo Nome"



”: queste le parole del sindaco di Londra,, alla presentazione del nuovo film di, durante il Mayor of London's Gala al London Film Festival. “" - ha spiegato Khan – "".In uscita nelle sale italiane nel febbraio del 2018, "" è stato presentato nella capitale inglese dopo un lungo e trionfale percorso attraverso i principali festival internazionali. Alla prima mondiale del Sundance, a gennaio, la celebre rivista americana Variety lo ha definito "”. Il mese successivo, al Festival di Berlino, il film è stato accolto da applausi a scena aperta: il prestigioso settimanale Der Spiegel ha parlato di “”. Dopo le premiere nei festival australiani di Melbourne e Sidney, il lavoro di Guadagnino è arrivato a Toronto, salutato con una standing ovation, e a New York, dove è stato omaggiato con dieci minuti di applausi. Hollywood Reporter lo candida come un serio pretendente all'Oscar®.Nel corso degli ultimi mesi, il film di Guadagnino ha ricevuto numerosi elogi dalla stampa di tutto il mondo. Il Los Angeles Times ha definito il film "", mente il New York Post lo descrive come". Il The Guardian ha dato ampio rilievo al ruolo di Michael Stuhlbarg, ""; Vogue ha invece esaltato i protagonisti Armie Hammer e Timothée Chalamet, definendo straordinarie le loro interpretazioni. Secondo Collider “"Chiamami col tuo nome è uno di quei rari film in cui ogni cosa è perfetta, il film di Luca Guadagnino è uno dei motivi per cui amiamo il cinema"”; per Time Out "".Commentando "", il registaha spiegato: ""." – ha dettodel regista italiano – "".Sulle riprese in Italia, il giovaneha raccontato: ""." è tratto dell'omonimo romanzo die sarà distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Girato nella campagna lombarda, il film racconta un'estate italiana in cui il giovane Elio, interpretato da Timothée Chamalet, vivrà le sue prime esperienze sentimentali dopo l'incontro con uno studente americano, Oliver (Armie Hammer). Completano il cast Michael Stuhlbarg, Amira Casar e Esther Garrel.