ARIANNA - In dvd il bel film di Carlo Lavagna

23/10/2017, 08:35

Carlo Griseri



Presentato alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia nel 2015, "" di, sicuramente uno dei più interessanti esordi italiani degli ultimi anni anche grazie alle interpretazioni efficaci e convincenti di Ondina Quadri e Massimo Popolizio.Il film è uscito in sala a pochi giorni dall'esperienza veneziana, ma in poche sale e per pochi giorni (solo 40.000 euro di incassi per circa 7.100 spettatori, secondo i dati Cinetel): l'occasione per dargli una seconda possibilità viene dall'con un buon comparto di extra.. Arianna ha diciannove anni ma ancora non si è sviluppata: gli ormoni che il suo ginecologo le ha prescritto non sembrano avere effetto sul suo sviluppo. All’inizio dell’estate, i suoi genitori decidono di riprendere possesso del casale sul lago di Bolsena dove Arianna era cresciuta fino all’età di tre anni e in cui non era ancora tornata. Durante la permanenza nella casa, antiche memorie cominciano a riaffiorare, tanto che Arianna decide di rimanere anche quando i genitori devono rientrare in città. I pomeriggi passano lenti e silenziosi, mentre Arianna comincia a indagare sul proprio corpo e sul proprio passato; l’incontro con la giovane cugina Celeste - così diversa e femminile rispetto a lei - e la perdita della verginità con un ragazzo della sua età, spingono Arianna a confrontarsi definitivamente con la vera natura della propria sessualità.VIDEO 16/9 1.85:1AUDIO Dolby Digital 2.0 | ItalianoN. DISCHI 1SOTTOTITOLI Italiano per non udentiEXTRA Scena tagliata - Trailer - Promo