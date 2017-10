IDFF JIHLAVA 21 - Sette documentari italiani selezionati

Documentary Film Festival Jihlava



14/10/2017, 09:38

Simone Pinchiorri



Ben sette opere italiane saranno proiettate alla ventunesima edizione dell', manifestazione dedicata al documentario in programma dal 24 al 29 ottobre 2017 a Jihlava in Repubblica Ceca.Neltroviamo "" di Anna Marziano ed "" di Carla Vestroni. due anche le opere in: "" di Adriano Valerio e "" di Giovanni Pannico, e Ralph Kronauer.Nelle altre sezioni sono presenti "" di Marco Spagnoli in, "" di Nika Saravanja e Alessandro D'Emilia in