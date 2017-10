DOKFESTIVAL LEIPZIG 60 - Selezionati quattro documentari italiani

L'immagine ufficiale del 60° DokFestival Leipzig



22/10/2017, 10:17

Simone Pinchiorri



166 film in Selezione Ufficiale, 53 paesi rappresentati e 340 opere mostrate durante l'arco di una settimana. Questi sono i numeri della sessantesima edizione del, festival internazionale del cinema documentario di Lipsia (Germania), in programma dal 30 ottobre al 5 novembre 2017. Tra i film selezionati quattro provengono dall'Italia.Questi i documentari italiani divisi per sezioni con gli orari ed il luogo di proiezione:" di Martin PrinothSezione: Internationales ProgrammCineStar 502 novembre 2017 alle ore 19:00Schaubühne Lindenfels03 novembre 2017 alle ore 14:00" di Alessandro RedaelliSezione: Next Masters WettbewerbCineStar 601 novembre 2017 alle ore 20:00CineStar 803 novembre 2017 alle ore 22:00" di Diego Pascal PanarelloSezione: Next Masters WettbewerbCineStar 401 novembre 2017 alle ore 22:15CineStar 604 novembre 2017 alle ore 13:30" di Alessandro BavariSezione: Nach der AngstPassage Kinos Astoria04 novembre 2017 alle ore 16:30Passage Kinos Astoria05 novembre 2017 alle ore 13:00