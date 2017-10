SUCCEDE - Primo ciak per il film di Francesca Mazzoleni

11/10/2017, 12:03

Al via il 16 ottobre 2017 le riprese di “”, il film tratto dall’omonimo best seller di Sofia Viscardi (la portavoce della generazione Z con oltre un milione e mezzo di follower), edito da Mondadori.Dopo il successo del casting aperto, a cui hanno partecipato oltre 3000 ragazzi, sono stati scelti tre giovani esordienti per interpretare i protagonisti: Margherita Morchio (Meg), Matteo Giuggioli (Tom) e Matilde Passera (Olly). Nel cast anche Brando Pacitto (Sam), Francesca Inaudi, Giampiero Judica e Giovanni Anzaldo.La regia è affidata a, classe 1989, diplomata al centro Sperimentale di Cinematografia e autrice di diversi cortometraggi e documentari, che con “esordisce alla regia cinematografica di un lungometraggio. La sceneggiatura è firmata da Paola Mammini, Francesca Mazzoleni e Pietro Seghetti.Una produzione Indigo Film e RCE in collaborazione con Show Reel, “” verrà girato per sei settimane a Milano., nata a Catania nel 1989, si è diplomata a Roma in Regia al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 2015. Ha diretto cortometraggi e documentari realizzati in Italia e all’estero come Il Premio, Lo so che mi senti e 1989, per i quali ha ottenuto diversi riconoscimenti tra i quali la candidatura ai Nastri d’Argento 2015. È stata l’assistente alla regia nel film di Marco Danieli La ragazza del mondo. Succede è il suo primo film., 19 anni, è la portavoce della Generazione Z. Ha iniziato a fare video su YouTube circa quattro anni fa e da allora il suo canale ha avuto un successo incredibile. Il suo video "" è stato uno dei dieci video più visti sulla piattaforma in Italia nel 2016. A maggio dello stesso anno ha pubblicato il suo primo romanzo con Mondadori, "", che è diventato in poco tempo un caso editoriale con più di 100.000 copie vendute.(Meg), 17 anni, da sempre appassionata di teatro, ha studiato recitazione presso la scuola di teatro “Quelli di Grock”. Finito il liceo sogna di partire per gli Stati Uniti, per completare la sua formazione da attrice.(Tom), 17 anni, esordirà in autunno nel film di Francesca Archibugi “Gli Sdraiati”.(Olly), 15 anni, è stata scoperta nell’unica data di casting aperto a Milano, tra i 3000 ragazzi che hanno risposto all’annuncio lanciato da Sofia Viscardi attraverso il suo canale youtube.