SLOW FILM FEST - Dal 14 ottobre la terza edizione

11/10/2017, 10:04

Giunto alla sua terza edizione, lo, organizzato dall’Associazione Culturale Muovileidee con il contributo della Regione Lazio, sbarca a Roma, senza abbandonare la sua città natale, Tolfa, e lo storico e prestigioso spazio del Polo Culturale e del Teatro Claudio.Dopo il successo delle prime due edizioni, lo SLOW FILM FEST, la prima kermesse interamente dedicata ad una visione cinematografica “”, si presenta ai nastri di partenza con un ricco programma che promette di essere sorprendente, vivace e differenziato. Come il concetto alla base della kermesse, racchiuso in un aggettivo che va spiegato.SLOW FILM FEST, diretto da(con la collaborazione di Cristina Borsatti e Susanna Stivali), punta a raccontare tutto questo, attraverso l’immagine (proiezioni di documentari e cortometraggi), passeggiate tra storia e cultura con soste per conoscere gli artigiani locali, escursioni, degustazioni e merende, convegni, incontri con le scuole. Tre le principali sezioni: DOCUMENTA, dedicata al film documentario e indipendente, nazionale e internazionale, con tematiche d’interesse culturale con approccio slow; WUMAN VISIONS, sezione dedicata a temi dove le donne sono protagoniste; SMART, dedicato al cinema breve, ai più giovani e a tematiche territoriali.Tra i titoli in programma:di Marco Bonfanti, prodotto dall’Istituto Luce in collaborazione con Sky Arte, documentario dedicato al mito italiano dell’animazione mondiale;di Katia Bernardi, storia vera di un gruppetto di ragazze ottantenni di Daone, un paesino sospeso fuori dal tempo, tra le montagne del Trentino Alto Adige;a di Lisa Castagna, 21 interviste a donne di età compresa tra i 19 e gli 84 anni provenienti dalle ex Repubbliche Sovietiche, una grande storia di impegno e sacrificio;di Aldo Milea e Marco Loperfido, storie, voci, colori e suoni provenienti dai pescatori di Montalto di Castro.ROMA SLOW FILM FEST si terrà. Partenza all’insegna delle passeggiate (due itinerari previsti il 14 ottobre: Parco degli Acquedotti e San Lorenzo a cura di Irene Ranaldi) in pieno stile Slow, durante il percorso sono previste soste per far conoscere botteghe di artigiani e realtà culturali ed eno-gastronomiche del territorio. Il 16 ottobre, la manifestazione avrà luogo al Cinema Caravaggio, con il Convegno Città Slow visioni del futuro: la memoria come progetto, moderato dal prof. Amedeo Pistolese, antropologo culturale. A seguire è prevista la proiezione di due documentari e cortometraggi.TOLFA SLOW FILM FEST avrà invece luogocon una matinee per le scuole e il loro coinvolgimento nel progetto Instant: il mio territorio, proiezioni, il convegno Città Slow visioni del futuro legato ai temi del territorio e moderato dal giornalista Luca Grossi, incontri con gli autori, degustazione di prodotti locali che vede il coinvolgimento degli abitanti di Tolfa e, in chiusura, un’escursione alla scoperta dei luoghi storici e segreti di Tolfa a cura di Giordano Iacomelli, archeologo e Direttore del Museo di Tolfa.