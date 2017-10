FESTIVAL DEI POPOLI 58 - A Firenze due documentari sostenuti da Film Commission Torino Piemonte

Una scena di "Giardini di Piombo"



10/10/2017, 14:11

Al via la 58a edizione del, festival internazionale del documentario, Firenze 10-17 ottobre 2017.Due i titoli sostenuti da Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund nel programma del festival.- domenica 15 ottobre 2017, La Compagnia, ore 16:45, nell'ambito del; "" (The Anatomy of Miracle, Francia-Italia, 2017), di Alessandra Celesia, prodotto da La Sarraz Pictures.- Venerdě 13 ottobre 2017, AICS - Firenze, nell'ambito della sezione, selezione a cura dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo: "" (Jardines de Plomo, Italia-Spagna-Perů, 2017), di Alessandro Pugno, prodotto da Papaverofilms.