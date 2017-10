CINECITTÀ WORLD - Comincia un "Ottobre da Paura!"

Gloria Guida, tra gli ospiti di Cinecittà World



09/10/2017, 16:23

La Redazione



In tanti hanno partecipato alla festa organizzata in Cinecittà Street: oltre alla madrina dell’evento,, sono intervenuticon la mogliecon la figlia e le nipotine,con la bimba nata da poco,con la famiglia,e famiglia,con sua moglie e suo figlio,con il marito e la loro bimba,con le sue gemelline.A dare il benvenuto agli ospiti l’amministratore delgato di Cinecittà World,: “Nel 2017 il nostro Parco ha registrato un incremento del numero di visitatori pari al 100% rispetto alla stagione 2016.Siamo felici di questa crescita così significativa – ha affermato Cigarini – perché dimostra che la strada intrapresa, quella dell’Experience Park, funziona e il pubblico sta iniziando ad apprezzare la possibilità di venire qui e di entrare in un film, in un programma televisivo, in un cartone animato”.Fino al primo novembre i visitatori potranno scoprire le nuove attrazioni da brivido del Parco:, la montagna russa al buio immersa nei gironi dell’Inferno di Dante, la Horror House, nel Far West, un percorso con attori veri, tra i set più terribili della storia del cinema horror. Da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, all’antro di Lord Voldemort, ispirato dalla saga di Harry Potter, gli ospiti camminano a fianco dei loro peggiori incubi cinematografici.Effetti speciali a piene mani in, un live show divertente, interattivo e dal ritmo sfrenato che svela i segreti dei film horror, danzatori acrobati nello show Inferno, uno spettacolo sorprendente, sempre ispirato ai gironi danteschi, che sfidano le leggi della fisica e si muovono sciolti dai vincoli della gravità. Come le anime non hanno peso, così i ballerini volano letteralmente sul palcoscenico.Solo per il mese di Halloween Cinecittà World aggiunge 4 Attrazioni a tema “dark”: The Walking Dead una Escape Room popolata da Zombie Viventi, la foresta di Indiana Adventure che si popola di creature tribali, cannibali e indigeni stile voodoo, Bloody Lady percorso tra le vampire sexy e bad girls affamate, infine l’Horror Welcome Show in cui mostri e vampiri attendono il tramonto per circondare i visitatori del parco.