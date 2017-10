BOX OFFICE - I replicanti conquistano la Top10

Blade Runner 2049 primo in Top10



09/10/2017, 09:01

Antonio Capellupo



Il mese di Ottobre si apre all'insegna della fantascienza.Tra il 2 e l'8 il film più visto in sala è stato "" di Denis Villeneuve che ha totalizzato € 1.995.294 grazie a 269.993 spettatori.Secondo posto per "" di Tony Leondis che aggiunge altri € 946.164 al suo totale con 156.000 amanti dell'animazione al seguito.Chiude il podio "" di Stella Meghie con un incasso di € 600.864 e 94.331 accessi.Un gradino più in basso il musical "" dei Manetti Bros. che al primo weekend colleziona € 590.913 con 90.981 presenze.Sesto posto per "" di Alessandro Pondi, che porta a casa € 495.319 con 83.378 accessi in sala.Questa la Top10 secondo dati Cinetel:1 BLADE RUNNER 2049 - € 1.995.294 - 269.9932 EMOJI - ACCENDI LE EMOZIONI - € 946.164 - 156.0003 NOI SIAMO TUTTO - € 600.864 - 94.3314 AMMORE E MALAVITA - € 590.913 - 90.9815 COME TI AMMAZZO IL BODYGUARD - € 517.402 - 73.3286 CHI M'HA VISTO - € 495.319 - 83.3787 CARS 3 - € 483.628 - 76.3778 VALERIAN E LA CITTA' DEI MILLE PIANETI - € 368.124 - 57.6479 L'INCREDIBILE VITA DI NORMAN - € 300.909 - 49.86610 KINGSMAN: IL CERCHIO D'ORO - € 287.171 - 44.995