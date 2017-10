VISIONI DAL MONDO III - Tutti i premiati

Fatima Bhutto, Laura Cini, Francesco Bizzarri, Giancarlo Grande



09/10/2017, 08:53

Conclusa la terza edizione del Festival Internazionale del Documentario, l’appuntamento con il cinema del reale organizzato da UniCredit Pavilion e dalla società di produzione FRANKIESHOWBIZ, che si è svolta a Milano.Oltre 30 i titoli in programma al Festival Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà, che nei luoghi della rassegna, UniCredit Pavilion, in Piazza Gae Aulenti 10, e la nuova sede in viale Pasubio 5 della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, hanno accolto, presidente di FRANKIESHOWBIZ e ideatore e produttore con UniCredit Pavilion del Festival ha dichiarato: “Siamo particolarmente soddisfatti dell’accoglienza del pubblico a questa terza edizione che ha visto 32 titoli presentati e oltre 4000 spettatori nei 4 giorni di proiezioni all’UniCredit Pavilion e alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Soddisfazione anche dall’Industry, al suo secondo anno, dove oltre 150 professionisti del settore hanno avuto la possibilità di esaminare 15 progetti work in progress.”Il Premio Unicredit Pavilion è andato ex aequo adi Laura Cini edi Augusto Contento. Il premio è stato assegnato dalla giuria ufficiale composta da Chris McDonald, presidente di Hot Docs il più importante festival di documentari del Nord America, Minnie Ferrara, produttrice e direttore della Scuola di Cinema Antonioni, Davide Ferrario regista e documentarista, Paolo Madron, scrittore e giornalista esperto di cinema e Maurizio Nichetti, regista, attore e sceneggiatore.Il Premio Unicredit Pavilion Giovani è andato adi Laura Cini. La giuria era composta da studenti delle facoltà e delle scuole di cinema milanesi più rappresentative.di Augusto Contento è il titolo che ha ottenuto il Riconoscimento Rai Cinema che prevede l’acquisizione dei diritti televisivi per le Reti Rai.La menzione speciale della giuria ufficiale è andata adi Léa Delbès, Federico Frefel, Greta Nani e Michele Silva.