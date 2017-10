CHI M'HA VISTO? - Il backstage di Francesco Chiatante

Gli interpreti principali di "Chi m'ha Visto?" di A. Pondi



Fiorello racconta quello che è stato per lui interpretare i panni di una rockstar di talento che non riesce ad emergere, mentre Favino ci spiega la facilità con cui ha lavorato grazie al collega.Insieme i due attori hanno formato una coppia vincente che ha determinato senza dubbio il successo del film. Questa settimanasi è posizionato al terzo posto nel box office italiano con un incasso di 61.227 euro." nasce dall’idea che oggi ci sia un’ossessione generale di voler fare successo a tutti i costi. Racconta Favino: "Nel film ci siamo divertiti a navigare tra le pieghe di questo discorso, smontando sempre tutto con una battuta".Il personaggio interpretato da Fiorello, è quello di un musicista che si deve inventare la sua sparizione per attirare la curiosità dei media. La sua storia non è proprio quella di una rockstar, è piuttosto quella di un Liberato o di una Elena Ferrante: come per loro, anche per Martino il successo è dovuto in parte al mistero che ha creato attorno personaggio. Il regista, con questa storia, vuole raccontare la fortuna e la fatica di emergere per il proprio talento senza dimenticare di far ridere il pubblico.