VISIONI DAL MONDO 2017 - Chiusa la sezione Visioni Incontra

07/10/2017, 14:24

Si è conclusa ieri con grande successo e con una straordinaria presenza di professionisti del settore la seconda edizione di Visioni Incontra, la sezione Industry del 3°, che si è svolta il 5 e il 6 ottobre all’UniCredit Pavilion. Oltre 150 i professionisti del settore accreditati, oltre 100 incontri one-to-one.Il Festival, organizzato da UniCredit Pavilion e dalla società di produzione FRANKIESHOWBIZ, dedicato all’indagine e alla narrazione della contemporaneità, archivia con successo la seconda edizione di Visioni Incontra, la due giorni industry, a inviti ed esclusivamente dedicata al settore coordinata da Cinzia Masòtina.Visioni Incontra si svolta di fronte a un numeroso parterre di professionisti del settore, tra editor televisivi, circuiti cinema, piattaforme, produttori indipendenti, distributori, acquisition manager, sales agent e direttori di festival, per aiutare registi e produttori indipendenti a fare conoscere i propri progetti, fare networking e trovare finanziamenti. Tra i 15 progetti documentari work in progress che hanno partecipato al concorso di Visioni Incontra, Gli ultimi butteri di Walter Bencini si è aggiudicato ieri il premio Migliore Progetto Documentario, offerto dalla società di produzione FRANKIESHOWBIZ, del valore di 2.500 euro.sono alcuni dei film documentari in anteprima aperti al pubblico domani, domenica 8 ottobre, al 3° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà.Ospite d’onore al Festival il grande documentaristaprotagonista della masterclass “Dal film documentario al cinema del reale”. Al regista sarà assegnato il Premio Visioni dal Mondo, Cinema della Realtà 2017.Le attese proiezioni e gli imperdibili eventi in programma, con ingresso gratuito, si svolgeranno nei due luoghi della terza edizione del Festival Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà: la suggestiva location dell’UniCredit Pavilion, in Piazza Gae Aulenti 10, e la nuova sede in viale Pasubio 5 della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, centro culturale integrato che indaga le trasformazioni sociali della contemporaneità.Il Festival Visioni dal Mondo, Immagini dalla Realtà, è l’occasione per puntare i riflettori su importanti temi di fortissima attualità mondiale narrati e trattati attraverso il racconto originale del cinema della realtà. Madrina della terza edizione del Festival la scrittrice pakistana Fatima Bhutto che sarà presente anche domani in occasione della premiazione del concorso Storie dal mondo contemporaneo, rivolto ai cineasti italiani.