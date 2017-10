FERRARI 312B - Il grandioso ricordo di un sogno

La "Ferrari 312B" nel documentario di Andrea Marini



03/10/2017

Stefano Amadio



Non ci vuole neanche la passione per apprezzare "". Basta lasciarsi andare e godersi i ricordi e la forza di un percorso umano prima che tecnico, seguendo la storia di una vettura di Formula 1 come se fosse una persona.Rivoluzionari: una vettura, la 312B e due uomini,, detto il Drake edetto Furia, ingegnere capo del Team di Maranello dal 1960 al 1985.Quasi a metà di questo cammino in Ferrari era il momento di una svolta e nel 1968 esce dalla sua matita, dai suoi calcoli e dalla sue “sfuriate” in officina, la macchina che per dieci anni sarà al vertice della Formula uno. Un dodici cilindri a “sogliola” che metterà in fila tutte le grandi vetture dell’epoca, dalla Brabham alla Lotus, dalla Tyrrell o alla Matra.Il film prodotto e voluto dae diretto da, nasce dall’idea di seguire un sogno: riportare in pista una di queste Ferrari in una gara sul circuito di Montecarlo. Ed è, industriale della pasta ed ex pilota, a comprare una delle poche 312B rimaste in giro, e a metter su un progetto durate 2 anni; restauro minuzioso e partecipazione alla gara storica nel Principato.Alla guida del team che lo ha realizzato, proprio, papà della vettura e ancora in officina insieme ai meccanici con l’intuito giusto per capire al volo ogni difetto da correggere.Smontata in ogni sua parte, la Ferrari di, viene ricostruita con pezzi nuovi originali, esattamente uguali a quelli della fine degli anni 60.Il documentario di Andrea Marini, riesce ad appassionare con alle immagini di qualità, ben alternate a quelle di repertorio, ma anche grazie a una storia costruita sulle persone e su un obiettivo da centrare. La suspance è costruita in maniera intelligente intorno agli ostacoli che il gruppo deve affrontare durante la preparazione dell’auto, senza però scadere in cinema del reale che troppo spesso sa di cartone. Interviste ama anche giornalisti, meccanici e queltestimone diretto di un sogno mondiale.Un ottimo montaggio, firmato da, l'audio avvolgente die un bel finale vero e inaspettatamente amaro, rendono "" un film che gli appassionati ameranno e chi ha qualche capello bianco in più potrà sfruttare per farsi venire un po’ di pelle d’oca.